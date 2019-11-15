Пермский школьник собирался устроить массовую бойню

Школьник из Чердыни (Пермский край) готовился совершить массовое убийство, сообщил источник, близкий к правоохранительным органам.

Он пояснил, что у подростка нашли запись в тетради, где он описал возможный план своего будущего преступления.

«Это подросток одного из учебных заведений Чердыни. Сейчас с ним уже работают специалисты», — пояснил сотрудник силовых структур.

На фото тетради, которое предоставил инсайдер, описаны детали будущего преступления.

«Достать деньги, достать оружие, сделать СВУ (самодельное взрывное устройство — прим. редакции), выждать момент, убить минимум 50 человек», — написано в тетради подростка.

Также подросток приводит цитаты, которые связывает с уголовной субкультурой, утверждая, что «эти цитаты часть меня, а я часть их».

Источник, знакомый с ситуацией, утверждает, что сейчас данным молодым человеком будут заниматься не правоохранительные органы, а медицинские работники.







Пятница, 15 ноября 2019 г. 409

Источник: Портал Информер