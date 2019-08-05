Персоналии и группы влияния на выборах в Законодательное собрание Севастополя в 2019 году

Выборы в региональные парламенты всегда являются временем для проявления скрытых групп влияния. Ибо, бизнесмены и аффилированные с ними политики живут по старому принципу – до царя далеко, до Бога – высоко. Так было и на Украине, ничего не изменилось и с приходом России.

В этой статье мы не будем описывать все группы влияния, сложившиеся за долгие годы в Севастополе. Просто потому, что наиболее влиятельные группы проигнорировали выборы в Законодательное собрание. И это отнюдь не противоречит тому, о чём мы сказали в начале нашей статьи.

Позиция ничегонеделания — это тоже позиция. Она напоминает звенящую предштормовую тишину, которая пострашнее всякого грома.

Именно поэтому мы сосредоточимся только на тех группах влияния, которые решили проявить себя и выдвинули своих кандидатов на выборы в Законодательное собрание.

1. Бизнес-группа Алексея Чалого.

Эта группа влияния наиболее известна в Севастополе. Долгое время она находилась в тени севастопольской политики, пока в феврале 2014 года не настал её звездный час. Однако, как, это ни странно, а скорее вполне закономерно, влияние этой группы постепенно падает.

Сентябрьские выборы в Заксобрание — это лебединая песня бизнес-группы Чалого. Нет, конечно, она не исчезнет с политического небосвода, но её влияние окончательно потухнет. Деньги не любят суеты, Алексей Чалый со своими партнерами и клиентелой поняли это на своём примере.

И, тем не менее, Чалый бросил в бой все свои резервы. Сначала на амбразуру Избиркома кинули тех, в ком нуждались меньше всего, а то и изначально хотели избавиться чужими руками.

И пока общественное мнение бодро обсуждала политическую судьбу комеловых и примкнувших к ним тимофеевых, Чалый добился регистрации тех, на кого он сделал главную ставку.

Собственно говоря, на схеме представлены все основные политические представители команды Чалого. Мы не будем повторяться и описывать всех, остановимся лишь на наиболее важных.

Начнем с того, кто находится в тени. И первым в этом списке стоит упомянуть начальника управления Федеральной службы Национальной гвардии РФ по г. Севастополь Сергея Колбина.

Вместе навсегда – Алексей Чалый и Сергей Колбин

Как говорят злые языки, связь между Алексеем Чалым и Сергеем Колбиным сложилась еще в украинские времена. Так это или нет – мы уточнять не будем. Напомним, что именно Колбин сыграл весьма важную роль в исторических события февраля–марта 2014 года.

И со временем эта связь не только не ослабела, но и окрепла. И в этом нет ничего удивительного, если вспомнить, что непосредственным начальником Колбина является Виктор Золотов, персона в особом представлении понятливым читателям не нуждающаяся.

Следующим из тех, кого стоит упомянуть, – Евгений Мащенко. И занимает он второе место после Колбина тоже не случайно. Фигура Мащенко, несмотря на его депутатство, куда как менее публична, чем фигура Колбина.

Но, учитывая его прошлое и настоящее, Мащенко играет в бизнес-группе Чалого одну из самых важных ролей.

Алтабаева и верный Ярусов

Михаил Паутов еще одна теневая фигура, обеспечивающая связь бизнес-группы Чалого с московскими политическими институтами. Изначально предполагалось, что Паутов будет играть роль главного пиарщика бизнес-группы, но все произошло согласно русской пословице, – «не в коня корм».

И хотя, Паутов, так и не оправдал возлагаемых на него надежд, тем не менее, он продолжает играть роль медиатора между Чалым и центрами принятия решений. Вообще, стоило бы остановиться на этой персоне подробней, но за недостатком времени и места, мы предоставляем это сделать представителям соответствующих ведомств.

Алексей Чалый и неверный Александр Кулагин: и ты, Брут

Еще одна интересная фигура – Владимир Немцев. Этот персонаж интересен не сам по себе, ибо всегда поддерживал тех, кто у власти, сколько своими связями с другим представителем севастопольской бизнес-элиты – Сергеем Лисейцевым.

Как говорят злые языки, именно Лисейцев финансирует избирательную кампанию Немцева. Вот, правда, шансы Немцева на победу крайне мизерны.

Но Лисейцев тем и знаменит, что умеет играть и на мизере. И приоткрывая тайны политического закулисья, отметим, что проигрыш Немцева на выборах, устроит Лисейцева, ничуть не меньше, чем его победа.

Обслуга Алексея Чалого: когда сбываются мечты

К этой же группе, пока примыкает и врио губернатора Михаил Развожаев. В самой группе, его рассматриваю как легкую добычу, и искусно втравливают в конфликты с Дмитрием Саблиным.

Но Развожаев не так прост, как кажется. Он соединяет в себе упертость Меняйло и мастерство закулисных интриг Овсянникова.

У него есть шансы на победу в этой игре. Но вот нужно ли это ему самому?

Ведь, именно ему когда-то было сказано, – «и потом я готов, обещаю, что сделаю это, верну Вас в Москву и, безусловно, найду Вам применение в федеральных органах: Вы сейчас уже заместитель федерального министра – в соответствии с Вашими знанием, опытом и Вашими, в хорошем смысле этого слова, амбициями».

А амбиции Развожаева, явно не ограничиваются Севастополем.

2. Группа Дмитрия Белика.

Если не считать Алексея Чалого, то Дмитрий Белик, является одним из центровых игроков в предстоящей схватке за места в Законодательном собрании. Проблема Белика в том, что он не умеет мобилизоваться в последний момент и всегда проигрывает, буквально на финише.

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Так было, когда он начал войну с Валерием Саратовым, так было, и когда он пролетел мимо губернаторского поста в 2014 году. С тех пор, Белик питает стойкую антипатию к Алексею Чалому, что не мешает им вступать во временные политические союзы.

Группа Белика является одной из самых закрытых групп влияния в Севастополе. И входят в неё, только самые проверенные кадры, те, кто повязан с этой группой узами, разорвать, которые невозможно, даже при большом желании.

Как мы уже говорили, главной проблемой Белика, является то, что он всегда проигрывает на самом финише. Вот и на нынешней кампании, вместо того, чтобы получить треть мест в будущем парламенте, Белик обретёт лишь жалкие крохи.

Но помимо ближнего круга, у Белика есть и круг дальний, многие представители которого, мечтают попасть в ближний круг и тем самым обеспечить сытую жизнь себе и своим потомкам.

И поэтому, не будет ничего удивительного в том, что даже если все люди Белика пролетят мимо стен Заксобрания, но учитывая влияние Дмитрия Анатольевича на определённых персоналий (обозначенных на схеме синей стрелкой) может случится так, что Белик получит “золотую акцию” в севастопольском парламенте.

Ближний круг Дмитрия Белика

Парадокс? Но из таких вот парадоксов и состоит вся севастопольская политика. Ибо делается она вовсе не на экранах телевизоров, а в тиши загородных ресторанов и вилл.

Михаил Брицын и Дмитрий Белик

Кстати говоря, именно потому, что Алексей Чалый знает это, Белик, для него, самый опасный соперник и в бизнесе, и в политике.

3. Группа Дмитрия Саблина

Еще один парадокс, но на сей раз родом из советского прошлого. С одной стороны, группа Саблина, одна из самых сильных на выборах в Заксобрание. С другой стороны – одна из самых слабых.

И не стоит за это пенять на Дмитрия Саблина, дескать, не может он никак определиться в своих желаниях. Он уже давно определился, вот только проблема в том, что среди обитателей одного кирпичного домика в Москве, есть много желающих низвезти Саблина на самое дно российской жизни.

Алексей Климов, верный друг и боевой товарищ

И поэтому, в своих желаниях и надеждах, Саблин, вынужден учитывать не только севастопольскую политическую игру, но и разборки на куда как более высоком политическом уровне.

А на сегодня главное для Дмитрия Саблина, это триумфальная победа «Единой России» на выборах. И для того, чтобы её достигнуть, Саблин использует любые ресурсы и рычаги влияния, как в Севастополе, так и в Москве.

Проблема Саблина в том, что в отличие от Белика, победа на выборах, может оказаться для Саблина самым крупным политическим поражением. Ибо, опираться он может лишь на свое «Боевое братство», некоторые представители которого, представляют противоположный политический лагерь. Знает ли об этом Саблин?

Впрочем, и здесь мы приоткроем еще одну тайну севастопольского политического закулисья, у Саблина есть несколько козырных карт в рукаве.

Так что, те, которые поспешили списать Саблина в политический утиль, спеша купить ему обратный билет в Москву, лезут, что называется «поперед батьки в пекло».

Дмитрий Саблин в окружении однопартийцев

Саблин далеко не так просто, как это кажется многим, и его планы на Севастополь простираются куда дальше губернаторских выборов, не говоря уже и о выборах в Заксобрание.

4. Группа «Деловой Севастополь»

Эта группа влияния, как следует из её названия, состоит из севастопольских бизнесменов и аффилированных с ними политиков. Кроме того, в неё входят многочисленная клиентела из числа друзей, партнёров, товарищей и обслуги.

Объединяет эту группу только одно – приоритет севастопольских интересов над всеми остальными. Ибо, представители этой группы, могут поливать друг друга помоями и организовывать заказные проверки конкурентов, но при всем при этом, они хорошо понимают, что без Севастополя, они абсолютное ничто.

Когда настоящее произрастает из прошлого

Поэтому, после ожесточенных войн, отблески которых, иногда проявляются в СМИ, представители этой группы всегда встречаются за круглым столом и решают то, как жить дальше, и как сожрать очередного заезжего ревизора из Киева или Москвы.

Именно поэтому, в этой группе уютно чувствуют себе закоренелые политические оппоненты и противники, которых наивному обывателю трудно представить себе вместе за одним столом.

Но главный парадокс севастопольской политики заключается в том, что в этом городе, все невозможное становится возможным. И именно, поэтому, эта группа, всегда будет выигрывать выборы, даже если никто из её кандидатов не попадет в Заксобрание.

Меняются лишь политические крыши, а город у моря со своими белокаменными домами и тенистыми улицами, остается таким же, как он и был столетия назад.

И хотя Севастополю исполнилось всего лишь 236 лет, – возраст младенчества для крупного города, развалины Херсонеса, ясно показывают, что в этом городе, даже его возраст, всего лишь мираж для заезжих туристов.

Так было раньше, так есть, и так будет и впредь. А политические флаги, и названия, – всего лишь золото дураков.

В Италии подобную систему взаимоотношении называют мафией. В Севастополе она называется севастопольским патриотизмом. Разные названия, а суть одна – закон омерты.





Понедельник, 5 августа 2019 г. 10798

Источник: Портал Информер