Персональные данные клиентов Сбербанка снова в открытом доступе

На черном рынке в интернете вновь появились данные клиентов Сбербанка. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на самого продавца. По словам хакера, в его базе данных миллион клиентов финорганизации, полные данные владельцев кредитных карт и заемщиков.

«В пробном фрагменте были данные о клиентах, вышедших на просрочку по кредитам и кредитным картам. Судя по столбцу «ТБ» [территориальный банк], в выгрузке оказались данные из 10 территориальных банков [всего у Сбербанка таких отделений 11]. На некоторых клиентов приходится несколько строк, если у них есть несколько действующих кредитов», — пишет издание.

Продавец подчеркнул, что кроме текстовых данных готов предоставить выгрузку по последнему звонку клиента в банк и запись этого разговора.

По его словам, база формируется с 2015 года и обновляется еженедельно. Сам неизвестный заявил, что является перекупщиком информации у других лиц, которые производят выгрузку данных прямо «с рабочего места», то есть в дневное время.

Среди данных о клиентах банка их полное Ф.И.О., дата рождения, паспортные данные, место работы, домашний адрес, мобильный и рабочий телефоны, сумма кредита и просрочки по нему, дата ее образования и другая информация — всего 40 ячеек. Кроме того, один из указанных в таблице людей подтвердил, что его данные указаны верно.

В Сбербанке заявили, что не комментируют слухи.

«В Сбербанке и его дочерних компаниях таких утечек персональных данных клиентов не было», — подчеркнули в пресс-службе финансовой организации.

Напомним, что в начале октября СМИ уже сообщали об утечке на черный рынок персональных данных более 60 миллионов владельцев кредитных карт Сбербанка. Объявление о продаже баз данных банка появилось на одном из специализированных форумов, заблокированном Роскомнадзором.

Потенциальным покупателям предлагался пробный фрагмент с данными 200 клиентов из разных городов.

В результате внутреннего расследования был выявлен похититель. Им, по словам главы Сбербанка Германа Грефа, оказался один из сотрудников банка, имевший доступ к базам.







Четверг, 24 октября 2019 г. 621

Источник: Портал Информер