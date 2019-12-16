Петербургский доцент-расчленитель пытался покончить с собой

Доцент Санкт-Петербургского университета, историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, несколько раз пытался покончить жизнь самоубийством. Об этом рассказал его адвокат Александр Почуев.

«Нам известно о нескольких попытках Соколова покончить с собой», — сказал адвокат. Он уточнил, что одна из попыток была совершена в СИЗО. Ранее было известно лишь об одной попытке доцента свести счеты с жизнью.

Напомним, что Олег Соколов попытался утопить в реке Мойка части тела своей 24-летней аспирантки, которую он ранее убил с особой жестокостью. Он был задержан при попытке избавиться от трупа и арестован.

Соколов сообщил, что планировал свадьбу с Ещенко, но адвокат матери погибшей назвала его слова попыткой смягчить себе наказание.







Понедельник, 16 декабря 2019 г. 341

Источник: Портал Информер