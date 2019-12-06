Печальная история севастопольской банды геев-убийц

Сёмкин несколько месяцев назад переехал из Ростова в Севастополь. В Ростове у него возник конфликт с местной преступной группировкой. Те угрожали расправиться с ним и его близкими. Он уехал в Севастополь. Опасаясь за жизнь единственного сына, всегда ходил встречать его после вечерних смен на заводе.

Так было и в этот роковой зимний вечер. Опасаясь ростовских бандитов, он и представить себе не мог, с какими нелюдями ему предстоит столкнуться на севастопольской земле и какую лютую смерть принятьУ кинотеатра “Севастополь” к нему подошли двое и внезапно ударили по голове. Потерявшего сознание человека поволокли к подвалу ближайшего дома.

Когда Сёмкин внезапно исчез, жена и сын начали поиски. Обратились в милицию. Думали, что его похитили ростовские бандиты. Спустя 4 дня в небольшом пруду в Доковой балке, недалеко от кинотеатра “Севастополь” был обнаружен труп Бориса Сёмкина.

Экспертиза показала, что его жестоко пытали и изнасиловали.

Оперативники уголовного розыска установили, что недалеко от места трагедии проживал известный всему Севастополю уголовник и гомосексуалист Юрий Пилат.

После очередной отсидки, он работал грузчиком в мебельном магазине, а в свободное время пьянствовал и приставал к молодым парням с предложениями противоестественной связи.

До милиционеров доходили слухи, что Пилат с приятелем напаивает и насилует молодых людей. Двое даже приходили с заявлениями на него, но в райотделе парней высмеялиПилата взяли. Через несколько часов он во всем сознался и выдал своего подельника Тофика Искандерова.

Пилат родился в 1955 г. в Севастополе. Закончил 6 школу. Работал на заводе, затем грузчиком в магазине.

В 1978 был уволен из магазина за пьянство и прогулы. Обидевшись, ночью поджег магазин. Получил срок за хулиганство. Отсидел.

В 1984 году был осужден за растление несовершенолетних. Все его жертвы – мальчики-подростки из интерната номер 3.

По делу в качестве одного из свидетелей и потерпевших проходил Тофик Искандерова. В дальнейшем Искандеров станет любовником и подручным Пилата в злодеяниях.

Юрий Пилат освободился в 1987 г. Встретился с Искандеровым. В подвале дома Пилата приятели оборудуют потаенный закуток – место пьяных пирушек, хранение ворованной добычи, место куда они заманивали и насиловали своих жертв.

Тофик Искандеров, 1966 г.р. Образование неполное среднее, холост. В 1986 году судим за хулиганство. Уклонялся от лечения сифилиса. Работал грузчиком в гастрономе.

Во время следствия Искандеров каялся и всю вину сваливал на Пилата:

“Мне 22 года. Я болен туберкулезом. Всегда заступался за старых и малолетних, хотя сам был материально ограниченным. Пристрастился к спиртным напиткам из-за того, что нечем было заняться.

Денег не было, чтобы нормально жить и проводить свой досуг. Пилат всегда придерживался своего мнения, чужое игнорировал, всегда делал по своему. А я не люблю кого-нибудь убеждать. Кроме того Пилат совершал и со мной развратные действия. В момент убийства я был сильно пьян и не сознавал своиз действий”.

Бандиты также занимались кражами. Так в октябре 1988 года через форточку, они проникают в служебное помещение магазина “Огурчик” у Малахова кургана и похищают спиртные напитки.

В декабре того же года разбив стекло, проникли в кафе и вынесли товаров на 2000 рублей. Безнаказанность опьяняла их и толкала на новые преступления.

В тот январский день, они пришли к дяде Пилата Евгению Соловьеву, выпили несколько бутылок вина. Потянуло на подвиги. На улице пытались поймать несовершенолетнего Вячеслава К., намереваясь изнасиловать, но тот вырвался и убежал от них.

В сквере кинотеатра “Севастополь” напали на парня, но тот оказался боксером и избил подонков. Вскоре им повстречался Сёмкин. Оглушив его, притащили в подвал к Пилату. Насиловали всю ночь.

Затем Искандеров стал пытать свою жертву раскаленной проволокой, выжег клеймо. Затем Тофик решил зарубить жертву топором. Но Пилат сказал, что будет много крови и останутся следы. Тогда Искандеров взял веревку и затянул на шее Сёмкина. Но веревка порвалась. Тогда Пилат принес сетку из под картошки и додушил жертву. Сбросили труп в водоем Доковой балки и закидали тело камнями.

В 4 утра вернулись к дяде Пилата Соловьеву спокойные и трезвые. Предупредили, что если, мол, спросят где были, скажешь – у девочек. Но извергов поймали.

В декабре 1989 г состоялся суд. Пилат на суде представлял собой жалкое зрелище. Пребывал в крайне немощном состоянии, страдал расстройством желудка и недержанием всего его содержимого.

Во время оглашения приговора не мог стоять на ногах, с двух сторон его поддерживали конвоиры. Время было перестроечное, расстрельные приговоры были крайне редки.

Пилата приговорили к 15 годам лагерей. Искандерову дали 14 лет.

Срок отбыли полностью и оба вернулись в Севастополь. Любовники стали опять жить вместе. Пилат стал работать сапожником. В 2007 он умрет от СПИДа.

Искандеров уехал в Краснодарский край. Говорят, что его видели в Севастополе в 2013 году. Он пьянствовал в ресторанах, сорил деньгами и хвастался, что разбогател. Затем исчез. Ни Пилат, ни Искандеров так ничего не поняли и не покаялись. Воистину, погибшие души.

Источник: Портал Информер