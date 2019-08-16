Пилоты Airbus A321 стали Героями России

Президент России Владимир Путин присвоил звания Героев России летчикам, посадившим самолет Airbus A321 на кукурузном поле в Подмосковье и спасшим 226 пассажиров. Об этом сообщает ТАСС.

Глава государства также наградил орденами Мужества остальных членов экипажа.

Экипаж Airbus A321

Напомним, что ранее появились сразу две петиции с предложением присвоить звание Героя России пилоту авиакомпании «Уральские авиалинии» Дамиру Юсупову, успешно посадившему в подмосковном поле переполненный самолет с двумя отказавшими двигателями.

«Командиром воздушного судна рейса U6178 был Дамир Юсупов. Именно благодаря его профессионализму, выдержке и слаженным действиям самолет удалось посадить без трагических последствий. Мы призываем вас подписать петицию о награждение этого человека звездой героя России», – говорится в одной из петиций. Оба документа направлены президенту России Владимиру Путину.

Премьер Дмитрий Медведев также поручил представить к наградам экипаж Airbus, которому удалось предотвратить катастрофу и спасти сотни жизней.





Пятница, 16 августа 2019 г. 981

Источник: Портал Информер