Пилоты Airbus A321 стали Героями России

16 августа 2019     15
Пилоты Airbus A321 стали Героями России

Президент России Владимир Путин присвоил звания Героев России летчикам, посадившим самолет Airbus A321 на кукурузном поле в Подмосковье и спасшим 226 пассажиров. Об этом сообщает ТАСС.

Глава государства также наградил орденами Мужества остальных членов экипажа.

Экипаж Airbus A321

Напомним, что ранее появились сразу две петиции с предложением присвоить звание Героя России пилоту авиакомпании «Уральские авиалинии» Дамиру Юсупову, успешно посадившему в подмосковном поле переполненный самолет с двумя отказавшими двигателями.

«Командиром воздушного судна рейса U6178 был Дамир Юсупов. Именно благодаря его профессионализму, выдержке и слаженным действиям самолет удалось посадить без трагических последствий. Мы призываем вас подписать петицию о награждение этого человека звездой героя России», – говорится в одной из петиций. Оба документа направлены президенту России Владимиру Путину.

Премьер Дмитрий Медведев также поручил представить к наградам экипаж Airbus, которому удалось предотвратить катастрофу и спасти сотни жизней. 


Пятница, 16 августа 2019 г. 981

Источник: Портал Информер

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