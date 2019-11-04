Пису пис, позитивное настроение, довольный губернатор и наше доброе видео… 4 ноября в Севастополе (ВИДЕО)

4 ноября 2019     23
Пису пис, позитивное настроение, довольный губернатор и наше доброе видео..

Сегодня Севастополь отмечает День народного единства.

Празднование, в котором приняли участие 8 тысяч человек, началось с возложения венков и цветов к Вечному огню у Мемориала героической обороны Севастополя 1941-1942 годов, а после состоялся концерт.

В различных учреждениях культуры проходят праздничные мероприятия.
 
«Для Севастополя этот праздник имеет особое значение. Ведь именно единство, патриотизм и осознание роли города-героя в судьбе России позволили севастопольцам сделать в 2014-м году исторический выбор своего будущего.
 
Сегодня нам также важна сплоченность ради общей цели. Могущество державы во многом зависит от стремления каждого жителя региона к развитию.
В этот день каждый из нас чувствует гордость за свою страну. За то, что у нас в мире и согласии живут представители самых разных народностей, культур, религий. Только в единстве мы сможем преодолеть жизненные невзгоды, решить самые сложные задачи, осуществить любые проекты. В этот праздничный день желаю вам, уважаемые севастопольцы, крепкого здоровья, семейного благополучия и мирного неба над головой», –  поздравил жителей Севастополя врио губернатора Михаил Развожаев.

Корреспонденты «ИНФОРМЕРа» провели этот день с севастопольцами. Всё самое интересное в видео и фото.
 

 

День народного единствароссийский государственный праздник, который с 2005 года отмечается 4 ноября. Идея была высказана Межрелигиозным советом России в сентябре 2004 года, а была поддержана думским Комитетом по труду и социальной политике и, таким образом, приобрела статус думской инициативы.

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Понедельник, 4 ноября 2019 г. 604

Источник: Портал Информер

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