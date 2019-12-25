Плевать на соседей? Севастопольцы не хотят жить с соседом Кулагиным

В Севастополе жильцы частного сектора страдают от многоэтажного дома, построенного на земельном участке под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) со всевозможными нарушениями градостроительной документации. Речь идет о девятиэтажном доме, расположенном на улице Симферопольской, 12-А. Как ранее сообщал Форпост-Севастополь, в этом новострое проживает бывший вице-спикер севастопольского Заксобрания, а ныне действующий вице-губернатор города Александр Кулагин. При этом по документам само здание не существует вообще, а проживающие в нем люди не могут узаконить купленные здесь квартиры.

Эта история тянется с 2007 года, когда участки в микрорайоне Матюшенко раздавали афганцам. Местные жители вспоминают: раньше здесь вообще был общественный туалет. Затем земля получила статус «под ИЖС» — здесь разрешили строить частные дома высотой в два-три этажа. Земля несколько раз меняла собственников, и в итоге была выкуплена бизнесменом по имени Валерий Орган. Он и воткнул на Симферопольской, 12-А скандальную высотку вместо частного домика. Хотя, согласно кадастровой карте, земля здесь предназначена для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных построек и сооружений.

Как рассказали жители микрорайона, проблемы с соседом-гигантом у них начались еще на стадии строительства.

Во-первых, застройщик не удосужился огородить территорию: стройка велась без какого-либо забора. Здесь постоянно «летала» и арматура, и перекрытия. Однажды стройматериалы чуть не попали в проходившего мимо ребенка. Живущие в округе люди забили тревогу: в соответствующие инстанции посыпались письма и жалобы. С тех пор на этом клочке земли площадью 582 кв.м происходило много всяких событий: сходы граждан, протестные пикеты, съемки СМИ. Стройка периодически замораживалась (обычно во время проверок), однако непременно возобновлялась – все с теми же нарушениями.

Во-вторых, из-за технологических ошибок при строительстве дома на Симферопольской, 12-А, что называется, «хлынула вода». Застройщик вырыл котлован глубиной около пяти метров, но не учел особенностей грунта. Дело в том, что почва на Матюшенко состоит из глины и воды, а здания и вовсе построены на так называемых линзах. Из-за того, что линза была продавлена на стадии котлована, хлынули грунтовые воды – и котлован затопило.

«На третий день после выкапывания котлована он полностью заполнился водой, — вспоминает события 2007 года местная жительница Ия Муравлянникова. — В нем можно было плавать в лодке, ведь котлован был глубиной около пяти метров. Застройщику пришлось завозить грунт и засыпать котлован, который выкопали под подземный паркинг. Но строительство продолжилось – на мокром грунте».

На этом рыхлом, сыром грунте, на месте неудавшегося подземного паркинга и на продавленной линзе росли этажи. Вскоре стало понятно, что двумя-тремя этажами Валерий Орган не ограничится. В итоге здесь появился девятиэтажный дом высотой с двенадцатиэтажку: поскольку самострой заявлен как «элитный», высота потолков здесь достигает 3,5 метра.

Жильцы соседних домов поняли, что от нового соседа ждать только бед.

«В советское время геологами очень тщательное было исследование грунтов, почв, здесь бурили и доказали, что здесь строить нельзя», — говорит местная жительница Екатерина Васильева.

После того, как котлован на Симферопольской, 12-А заполнился водой, жители соседних домов обнаружили грунтовые воды и у себя в подвалах. С тех пор эта проблема для них уже традиционная.

«У соседей, у меня в доме стоит вода, – говорит Ия Муравлянникова. – В этом частном секторе, на котором стоит дом, по полтора метра воды. Это воды грунтовые – я сдавала их на проверку еще в санэпидемстанцию. Матюшенко – старый район. Мы думали, что это водопроводная вода, потому что здесь есть дореволюционные трубы, которые на глубине четырех с лишним метров закопаны. Бывает, что они просачиваются. Я специально из-за этого сдавала анализы воды, мне четко подтвердили, что вода грунтовая, не водопроводная».

Сейчас Ия Муравлянникова не может достроить свой дом, вплотную к которому расположилась многоэтажка на Симферопольской. Подвал постоянно заполнен водой, чтобы ее регулярно выкачивать, нужно дорогое специализированное оборудование. Денег на его покупку у семьи нет. Недострой стоит уже многие годы.

Из-за нарушения градостроительных норм серьезно пострадал соседний дом, расположенный по адресу: улица Азарова, 39.

Это двухэтажный дом советской постройки. Многоэтажный монстр на Симферопольской находится как раз напротив. Из-за нарушений при его строительстве старая двухэтажка пошла трещинами, частично разошелся фундамент. Спустя некоторое время здание и вовсе начало «съезжать» в сторону. Сейчас оно все в трещинах, периодически затапливается водой и угрожает обрушением.

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Также высотка нарушила инсоляцию территории. В частном секторе от грибка стали погибать деревья. Многие жители соседних зданий из-за этого не рискуют начинать в своих домах отделочные работы: грибок все съест.

Кроме того, балконы в доме на Симферопольской, 12-А выступают далеко за участок, принадлежащий застройщику. Из-за этого был ликвидирован пожарный проезд к старым деревянным домам, что чревато большой бедой в случае пожара. И это еще не говоря об опасности, которая грозит частному сектору в случае землетрясений. Построенная на «плывущей» земле многоэтажка просто рухнет, уничтожив и своих жильцов, и соседей.

Но, несмотря на это, в незаконном доме живут люди. По незнанию они покупали недешевые квартиры в здании, которого здесь не должно быть в принципе. Узаконить дом было невозможно, ведь вид разрешенного использования земли с ИЖС здесь никогда не менялся. Какая-либо разрешительная документация в отношении дома на Симферопольской, 12-А не выдавалась. Севгосстройнадзор утверждает, что объект не введен в эксплуатацию, в свою очередь, эксплуатация объекта капитального строительства без разрешения ввода его в эксплуатацию создаёт угрозу жизни и здоровью граждан, а также возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера.

«Дом никто не проверял, а там живут люди и работает детская секция. Может, он рухнет не сегодня-завтра? Предпосылки есть», — делится переживаниями Екатерина Васильева.

Более того, как удалось выяснить Форпост-Севастополь, здесь проживает бывший депутат севастопольского Заксобрания от «команды Чалого», а ныне действующий вице-губернатор города Александр Кулагин. Он ругался с жильцами соседних домов из-за того, что ему мешает лай собак; он по утрам выходит из подъезда этого незаконного дома и садится в автомобиль, чтобы поехать на работу. При этом в декларации Александра Кулагина за 2018 год данный объект недвижимости не отражен, хотя, по словам соседей, в этом здании он живет с 2017 года.

«Как в этом доме может жить депутат? Он сам пишет законы, по которым мы должны жить, и вдруг их нарушает!» — возмущена Екатерина Васильева.

Впрочем, с этим вопросом она ходила на прием к Кулагину, когда тот был еще депутатом. Женщину «народный избранник» принял достаточно агрессивно, ее опасения насчет дома высмеял и какие-либо документы, подтверждающие законность возведения здания, показать наотрез отказался. При этом он продолжает жить в этом доме.

Главный вопрос остается открытым: почему вице-губернатор Кулагин живет в незаконно построенном доме, который до сих пор не введен (и не будет введен) в эксплуатацию? Человек, который сам писал законы и должен их соблюдать, не станет покупать квартиру, с которой могут возникнуть проблемы при регистрации или дальнейшей продаже. К тому же, квартира не указана в его декларации о доходах. Почему Кулагин скрывает эту недвижимость и не оформляет должным образом? Может быть, потому что такое жилье можно только «получить»? У соседей скандальной многоэтажки есть своя версия на этот счет.

«Слухи о том, что в скандальном доме поселились «большие люди» с целью «отбивать» незаконнорождённое детище Органа, ходили на Матюшенко давно. Рассказывали, что Орган возмущённым людям говорил: «Подарю квартиры паре депутатов и прокурору, и они мой дом узаконят». И действительно, в доме живёт не один депутат», – рассказала Екатерина Васильева.

И пока Кулагин спокойно живет в квартире, незаконно построенной на землях ИЖС, его соседи в частном секторе вычерпывают воду в подвалах, заделывают дыры в стенах и с ужасом представляют, что будет с их домами при пожаре или землетрясении. Параллельно они продолжают писать письма и требовать сноса многоэтажки. Но уже потеряли всякую веру, ведь за этим беззаконием стоит «больший человек» из правительства, который открыто смеется им в лицо.

«Инициировать проверки и действия по этому дому должен город, должно правительство, а не люди. Потому что изначально нарушены градостроительные нормы. Это нецелевое использование земли. Почему они этого не делают, я не знаю», — разводит руками Ия Муравлянникова.

Тем временем, прокуратура Севастополя в 2018-2019 годах выявила 73 самовольно возведенных многоэтажных здания. По итогам проверок возбуждено 19 административных и 9 уголовных дел. Есть ли в этом списке дом на Симферопольской, пока не известно. Однако Форпост-Севастополь направил запрос с просьбой разобраться в ситуации.

Форпост-Севастополь.ru

Источник: Портал Информер