Пленник тайной тюрьмы СБУ рассказал о бесчеловечных пытках

19 июля 2019     14
Пленник тайной тюрьмы СБУ рассказал о бесчеловечных пытках

Пленник тайной тюрьмы СБУ в Мариуполе рассказал о бесчеловечных пытках. Так, заключенных “кидали в яму к трупам, замученных до смерти”.–>

Бывший сотрудник СБУ назвал несколько адресов, по которым находились тайные тюрьмы украинских спецслужб. Речь идет о сотруднике ведомства, который на протяжении двух лет служил в Мариуполе.

В 2017 году мужчина уволился и позднее перебрался в Россию. Свое имя он отказывается называть из соображений безопасности, но добавил, что имел отношение к оперативному процессу.

Он также указал несколько адресов, где находились так называемые “библиотеки” (тайные тюрьмы СБУ).

В частности, одна из них располагалась на территории аэропорта Мариуполя и функционировала до ноября 2018 года. Ее организовали боевики из батальона “Азов” после того, как они захватили город. Там же базировались штаб сектора “М” и командование добробатов.

Именно “азовцы” привлекались для работы с заключенными, после которой людей несколько дней приводили в “человеческий вид” в больницах.

“Через тюрьму проходили все, кого подозревали в связях с ДНР в Мариуполе, Першотравневом, Володарском, Новоазовском районах. По моим подсчетам, было не менее 120 фигурантов”, – заявил источник РИА Новости.

Журналисты также пообщались с бывшим жителем Мариуполя Михаилом Шубиным, который отказался в свое время служить в “Азове” (он является уроженцем России). Он провел в “библиотеке” несколько недель в качестве пленника.

Шубин рассказал о том, что его не только пытали, но и бросили в одну из пяти братских могил на территории аэропорта, в которых лежали трупы. Мужчина не знает, было это пыткой или забавой для тюремщиков, однако он провел в яме около суток.

“Женщины, мужчины лежат. У кого живот вспорот, горло перерезано, шея сломана — всякие увечья были”, – добавил пострадавший.

Также в ходу были пытки электрошоком, а к половым органам задержанных подключали провода от сварочного аппарата. Когда у Шубина выбили нужные показания, его отправили в СИЗО, а в 2014 году передали ДНР в рамках обмена пленными.

Источник: Портал Информер

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