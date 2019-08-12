Площадка у обелиска в честь освобождения Севастополя превратилась в наркопритон?

К сожалению, в Севастополе проживают не одни радетели за чистоту нашего города.

Целый ряд исторических мест в регионе превратился в помойку.

Вот, например, район стелы в честь освобождения Севастополя. Как отмечают пользователи социальных сетей, к старым проблемам добавились и новые.

Мол, площадка возле обелиска превратилась в место сбора наркоманов, которые якобы готовят себе дозу зелья.

Корреспондент “ИНФОРМЕРа” выехал на место.

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Учитывая то, что вблизи обелиска находятся режимные объекты, а также жилые дома, редакция “ИНФОРМЕРа” просит правоохранительные органы и соответствующие службы правительства навести порядок на этой территории.





Понедельник, 12 августа 2019 г. 2578

Источник: Портал Информер