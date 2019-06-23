Победное шествие «зелёного» лилипута

Каждый Охотник Желает Знать Где Сидит Фазан – эта мнемоническая фраза по первым буквам в словах которой ещё со школы помогает запомнить из каких цветов состоит радуга: красный, оранжевый, жёлтый, зелёный, голубой, синий, фиолетовый.

Если В.Горелов ТАК легко – одним шагом – меняет «окрас» партий, то совершенно не удивлюсь, увидев его со временем, например, в партии «жёлто-синих» или «звёздно-полосатых».

Каждый раз, читая про В.Горелова «активный участник Русской Весны», всегда задаю себе один и тот же вопрос, а именно: и в чём же конкретно выражалась та активность, чтобы каждый раз её столь навязчиво выпячивать?

И не нахожу на него ответа.

Потому что, например, на фоне бойцов «Беркута», парней из «Самообороны», мёрзших на блок-постах, сутками блокировавших части всу и вмсу и сотен тысяч моих земляков севастопольцев – не знаю ни одного «подвига с риском для жизни» В.Горелова, каким бы он мог «затмить» активность всех остальных в то время.

Скромность и ум – украшают мужчину. Со скромностью, как видно, у В.Горелова проблемы. А что же с умом?

Вот и послушаем резко «позеленевшего» В.Горелова «блиставшего» им перед изданием «Русская идея».

Вопрос: «Ваш уход из ЕР и предложение к Вам идти от «зеленых»? Были ли эти события согласованы между собой?».

Ответ Горелова: «Нет, эти два события не взаимосвязаны. Я планировал свой выход из «Единой России» вне зависимости от грядущих выборов. Это решение назревало, было хорошо обдуманным, но о причинах скажу позже, когда представится подходящая возможность.

Что касается планов на вхождение в будущий состав Заксобрания, то эволюция взглядов была долгой – от нежелания идти на повторные выборы до решения возглавить список партии «зелёных». Окончательно всё сложилось, когда стало ясно: исполнительная власть в Севастополе идёт вразнос, и будущий состав севастопольского Заксобрания должен иметь квалифицированное большинство. То есть 16 голосов, желательно – 17.

Нужен такой состав, который способен, если необходимо, объявить импичмент губернатору.

За такое Заксобрание нужно бороться. Для этого можно пойти по мажоритарке самовыдвиженцем с неплохими шансами на успех, но это будет (если будет) единичный успех. Партийный же список плюс победа

на мажоритарном округе даёт возможность провести в Заксобрание ещё одного или двух достойных депутатов…».

И чем же сейчас была не подходящая возможность высказаться о причинах своего ухода из партии «Единая России», а, Горелов?

Скорее всего, тем, что текст высказывания ещё не прошёл согласования и не получил одобрения у того, кто является для него ЕДИНСТВЕННОЙ «партией» в ЕДИНСТВЕННОМ лице, которому он служит самозабвенно до фанатизма – «летающему че». Все же остальные партии, будь то «Единая Россия», «зелёные», «серые в яблоко» и т. д. для В.Горелова – всего лишь ширма, маскировка и дымовая завеса своего истинного служения. Служения, в котором народ ДАЖЕ не подразумевается.

Потому что В.Горелов стремится в Заксобрание с одной единственной целью – занять место в числе «квалифицированного большинства из 16-17 человек», способного ТОЛЬКО на одно – объявлять импичменты губернаторам. То есть делать то, чего так страстно желает через процедуру импичмента известный в городе олигарх – иметь в кармане ручного губернатора. Именно таких депутатов В.Горелов считает «достойными». «Достойными» вкушать блага с олигархической руки и протирать языками пыль с олигархических штиблет.

Всё. И ни слова о людях, их проблемах, чаяниях и стремления им помочь.

Всего лишь «…такой состав, который способен, если необходимо, объявить импичмент губернатору…».

А когда наступит момент необходимость – олигарх даст отмашку. У «зелёного» В.Горелова даже не хватило ума, чтобы хоть как-то завуалировать столь вопиющее своей рабской наполненностью жизненное кредо в обслуживании хотелок того, для кого Севастополь всего лишь территория, на которой он хочет выстроить город «чаловск».

Вопрос: «Находите ли Вы решение Ваших коллег остаться в ЕР ошибочным или оправданным? Как Вы в целом оцениваете деятельность партии в городе и в стране?».

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Ответ Горелова: «Я сохраняю дружеские отношения с теми коллегами из «Единой России», с кем мы боремся за город уже почти пять лет. Их решение остаться в «Единой России» я оцениваю не с точки зрения моего отношения к партии, а с точки зрения возможностей партии обеспечить переизбрание депутатов, которые остались верны депутатской присяге, в новое Заксобрание.

Если партия поможет тому, чтобы новый состав Заксобрания стал самостоятельным, «боевым» в хорошем смысле этого слова – тогда выбор моих уважаемых коллег можно будет считать правильным.

Всё станет ясно после утверждения партийного списка, а это – интрига до самого конца, поскольку генсовет партии может переиграть список в последний момент…».

Переведём сказанное В.Гореловым с «зелёного» языка на язык русский. Потому что и здесь умом В.Горелов не блеснул, а фактически СДАЛ с потрохами разыгрываемую сейчас в городе предвыборную многоходовку.

Суть её проста.

«Чалисты» – все скопом не помещаясь в предвыборным списке «Единой России» с гарантированным избранием всех «верных присяге летающему че» в новый состав Заксобрания – рассосались по партиям: кто, как Горелов, в «зелёные», кто, как Тимофеева, в «родину», кто в «мажоритарку» и т.д.

И сделали это с одной единственной целью – в случае своего избрания создать то самое большинство из 16-17 человек среди депутатов, которые следующие пять лет ПРОДОЛЖАТ уродовать город под утопии своего гуру – «летающего че».

То есть 16(!) человек смогут – в случае избрания таких как Горелов – отравлять жизнь СОТНЯМ тысяч севастопольцев

Если это «демократия» по-севастопольски, как «власть севастопольского народа», то что, тогда, дурдом?

Впрочем, это не дурдом – это одна из гримас теократии, когда власть находится в руках кучки людей во главе со своим лидером «летающим че».

В романе Ю.Олеши одним городом правили «три толстяка» – вполне себе самодуры и вполне себе идиоты. Севастополь может попасть под власть таких «16 толстяков». В очередной раз.

Вопрос: «В чем Вы видите причину обострения «зеленой» темы сегодня в России?…».

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Ответ Горелова: «Причина обострения «зелёной» темы в России в том, что нарастают кризисные явления в управлении страной, и тема экологии – лишь один из индикаторов. Для меня, например, показателем системного кризиса является фигура Дмитрия Овсянникова, нынешнего губернатора Севастополя. Я не понимаю, как человек с такими низкими морально-деловыми качествами вообще смог пробиться в кадровый резерв для назначения его врио губернатора, что произошло в 2016 году. Нормально работающая схема кадрового отбора должна «гасить» подобных персонажей на уровне офисных клерков или, как потолок, начальников второстепенных отделов в министерствах. Таких людей на версту нельзя подпускать к государственной власти…».

До 2014 года, с точки зрения морально-деловых качеств возможного «народного избранника», кадрового «депутатского резерва» и сейчас председателя постоянного комитета по градостроительству и земельным вопросам – В.Горелов был НИКТО и звали его в этом смысле НИКАК.

СОВЕРШЕННО случайно взлетев в политику города федерального значения, будучи, по сути, вполне себе заурядным инженером без гениальных технических озарений, В.Горелов за 5 прошедших лет возомнил себя «всё понимающим» в том, в чём НИКОГДА не разбирался изначально!

И в государственном управлении, и в градостроении, и в кадровой политике главы государства. Слушая сейчас эти предвыборные умствования В.Горелова – сразу видится картинка человека, натужно пытающегося выдуть из клизмы воздушный шар и воспарить на нём в стратосферу.

Со стороны картинки выглядит ужасающе нелепо. Почти также, как картинка клоуна Зеленского на посту президента Украины. Только вот зачем нам в севастопольском Заксобрании клоунада «по-украински» из числа таких возможных депутатов, как В.Горелов?

К власти нельзя подпускать Овсянникова?

Да ну!..

Тогда почему к «депутатской власти» можно подпускать, например, бальную танцоршу Щербакову или «без семи пядей во лбу» учительницу Алтабаеву, о которой депутат Оганесян сказал, что её выбор в спикеры Заксобрания аргументировался фразой: «Не стыдно людям показать»?!

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А это – не просто смешно. Это – просто маразм.

С точки зрения деловых и профессиональных качеств членов и члених «команды Чалого», которую ВНОВЬ пытаются навязать городу.

Да и сам В.Горелов разве в состоянии видеть что-либо выше пеньков и дальше краснокнижных кустов у себя под носом?

Горелов: «В целом моя точка зрения такова: Заксобрание Севастополя не вписалось в привычный общероссийский формат взаимоотношений исполнительной и законодательной властей. Это примечательно, но это – тема для отдельного и серьёзного разговора…».

Ай да, Горелов, «ума» палата! Опять сдал подельников по той самой подпольной организации «республика», с которыми появился на трибуне 23 февраля 2014 года!

Во-первых. НЕ ВСЁ Заксобрание Севастополя состоит из «команды Чалого». Так что В.Горелов берёт на себя ЯВНО лишнее, заявляя от имени всех законодателей «не вписывание» ТОЛЬКО «команды Чалого» в формат российской власти на сегодняшний день.

Во-вторых. Из этого «не вписывания» может быть только ДВА выхода: или всё-таки напрячь мозги и постараться, таки, вписаться в российскую государственность.

Или попытаться эту государственность изменить «под себя», то есть «раскачать» города и страну под таких, как Навальный, Каспаров и прочая шваль, кормящаяся из Госдепа США и ставящая свой задачей РАЗВАЛИТЬ единую Россию на массу разрозненных республик, во главе которых будут стоять госдеповские марионетки.

Может быть В.Горелов озвучит имя ЭТОЙ марионетки, которая готова таким образом возглавить город Севастополь?

Впрочем, мы и сами знаем в нашем городе одного такого олигарха, который спит и видит себя в этом качестве и в этой должности.

Действительно, это тема для очень серьёзного и пристального внимания со стороны ФСБ и СК к тем, кто с подобными идеями рвётся в Законодательное собрание стратегического для России города-героя Севастополя.

Вопрос: «Какие задачи Вы бы ставили перед собой в новом составе Заксобрания? Возможно ли будет провести какую-то осмысленную повестку при сохранении действующей региональной администрации?».

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Ответ Горелова: «Таких задач много, мы сформулируем их в формате предвыборной программы. Не хочу забегать вперёд.

Овсянникова из города нужно изгонять. В одном из интервью месяца три-четыре назад я сказал, что нынешний губернатор – существо инфернальное. После того, как он покинет город, в его кабинете нужно будет прочесть молитву «На отгнание злых духов», а на площади Нахимова исполнить марш «Прощание славянки». За истекшее время я, увы, лишь укрепился в правильности своих убеждений…».

Да-а-а… А вот это уже клиника…

Забегать вперёд и не надо, Горелов. Всё равно ведь надо будет всего лишь озвучить то, что «напишет» и разрешит «сказать» на публику «старший по партии товарищ», тот самый, что как-то «утром прилетел в город».

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Называть же действующего губернатора Севастополя Д.Овсянникова существом инфернальным, то есть творящим «дьявольское беззаконие и нечестие» – это называть сотни тысяч севастопольцев, проголосовавших за Овсянникова, «чертями». Что ж, оставим сие утверждение на совести «чалиста» Горелов. Или что там у него вместо неё…

Но, как для «всадника без головы» – уж если обмениваться религиозно-литературными мелизмами – необходимо для В.Горелова уточнить следующее, а именно: молитвы на изгнание злых духов, а если точнее, то практика «отчитки» или «экзорцизма» имеет непосредственное отношение ТОЛЬКО к ДУШЕ человека, а не к кабинету, где человек присутствовал. Тут вы, Горелов, совершенно не в теме. Как, впрочем, и в сопутствующих градостроительных вопросах. Да, конфуз…

Помещение же «освящают» и для усиления эффекта нет никакой необходимости при этом исполнять военные марши на городских площадях.

Убеждения – дело хорошее. Плохо – когда под них маловато общего и специального образования и интеллекта.

Тогда получается так, как получается у Горелова «изгонять» Д.Овсянникова из города – смешно, пошло и глупо.

Влад Серпухов

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