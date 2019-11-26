«Поверьте, мы хотим поменяться. Хватит нам уже не верить»

26 ноября 2019     16
«Поверьте, мы хотим поменяться

Работа правозащитного центра на базе партии «Единая Россия», одним из руководителей которого стала главный редактор RT Маргарита Симоньян«модерироваться не будет». Об этом заявил генеральный секретарь «Единой России» Андрей Турчак.

«Если комиссию по этике можно и нужно сопровождать, потому что это партийная история, а если мы будем сопровождать правозащитный центр, его текущую работу, то ничего из этого хорошего не выйдет.

Центр находится в режиме автономного плавания. Никаких условий и направлений мы задавать не будем, говорить об этом можно, а реагировать на это нельзя, иначе это будет фейк. Поверьте, мы хотим поменяться. Хватит нам уже не верить. Если мы не изменимся, в том числе после создания правозащитного центра, у нас будут огромные проблемы, не только репутационные», – заявил Турчак.

Назначение Симоньян на должность одного из руководителей правозащитного центра Турчак объяснил тем, что она «реальный правозащитник».

«Маргарита Симоньян — это приобретение для партии, побольше бы таких людей с нами работало», — добавил Турчак.

Напомним, что в партии решено открыть правозащитный центр, где граждане смогут получить юридические консультации. Его возглавят зампред комитета Госдумы по экологии Михаил Старшинов и главный редактор RT Маргарита Симоньян.

Маргарита Симоньян

Сама Симоньян так объяснила, чем будет заниматься правозащитный центр «Единой России», в котором она стала сопредседателем от общественности.

«Чем будет заниматься правозащитный центр, куда меня позвали сопредседателем «от общественности»? Очень надеюсь, что он будет заниматься тем, о чем мы договаривались с его создателями, – защитой маленьких людей от больших несправедливостей. Тем, что мы делаем в наших проектах «Не один на один» и «Дальше действовать будем мы». Тем, что мы делаем помимо этих проектов, иногда совсем тихо, и часто – во вред себе», – написала она в своем Telegram.



Вторник, 26 ноября 2019 г. 2241

Источник: Портал Информер

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