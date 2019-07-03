Повторный референдум в Крыму - неактуален

Озвучиваемая на Западе идея повторного референдума в Крыму неактуальна. Об этом постоянный представитель России при Европейском союзе Владимир Чижов заявил в интервью «Известиям».

«Я думаю, что идея повторного референдума неактуальна. Просто не вижу для этого юридических оснований», – сказал Чижов.

При этом он подчеркнул, что в ЕС растет число людей, которые понимают, что ситуацию с полуостровом отыграть назад уже невозможно.

«По моим ощущениям, в Европе вопрос о Крыме сейчас не вызывает столь острых дискуссий», – указал постпред.

В то же время он отметил, что «это не значит, что с нами все согласились или что идет какой-то активный процесс пересмотра точек зрения».

«Нынешняя позиция Запада по Крыму останется еще на годы. Рискну предположить, что и крымский санкционный пакет – тоже не на один год», – добавил Чижов.