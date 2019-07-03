Повторный референдум в Крыму - неактуален

3 июля 2019     23
Повторный референдум в Крыму - неактуален

Озвучиваемая на Западе идея повторного референдума в Крыму неактуальна. Об этом постоянный представитель России при Европейском союзе Владимир Чижов заявил в интервью «Известиям».

«Я думаю, что идея повторного референдума неактуальна. Просто не вижу для этого юридических оснований», – сказал Чижов.

При этом он подчеркнул, что в ЕС растет число людей, которые понимают, что ситуацию с полуостровом отыграть назад уже невозможно.

«По моим ощущениям, в Европе вопрос о Крыме сейчас не вызывает столь острых дискуссий», – указал постпред.

В то же время он отметил, что «это не значит, что с нами все согласились или что идет какой-то активный процесс пересмотра точек зрения».

«Нынешняя позиция Запада по Крыму останется еще на годы. Рискну предположить, что и крымский санкционный пакет – тоже не на один год», – добавил Чижов.

Источник: Портал Информер

Сейчас читают:

Севастопольцы участвуют в конкурсе "Доброволец России"
Севастопольцы участвуют в конкурсе "Доброволец России"

На Вести-ФМ – заместитель начальника Управления по делам молодежи и спорта города Севастополя Марина Слонченко и руководитель Севастопольской региональной молодежной …


На пешеходных переходах Фиолента станет светлее и безопаснее
На пешеходных переходах Фиолента станет светлее и безопаснее

Дополнительные осветительные комплексы появились на нерегулируемых пешеходных переходах на Фиоленте. Фонари работают на солнечных батареях.   По словам специалистов предприятия …


Повторный референдум в Крыму - неактуален
Повторный референдум в Крыму - неактуален

Озвучиваемая на Западе идея повторного референдума в Крыму неактуальна. Об этом постоянный представитель России при Европейском союзе Владимир Чижов заявил в интервью …


Поиски пропавшего в Крыму дайвера прекращены
Поиски пропавшего в Крыму дайвера прекращены

Активная фаза поисков дайвера Дмитрия Осипова завершена, поиски результатов не дал. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Крым. «Шансов …


С «Лошарика» спасли часть экипажа
С «Лошарика» спасли часть экипажа

Часть экипажа глубоководного аппарата, работавшего в Баренцевом море, удалось спасти, заявил министр обороны России Сергей Шойгу в ходе совещания в …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram
Метки: 
Поделиться:

Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты