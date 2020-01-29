Повышение тарифов МТС в Крыму отменяется

Оператор мобильной связи МТС отказался от озвученных ранее условий обслуживания своих абонентов в Крыму, которые планировалось ввести с 30 января текущего года. Об этом сообщают «РИА Новости (Крым)», ссылаясь на министра внутренней политики, информации и связи Крыма Сергея Зырянова.

«Тарифы для туристов меняться не будут. Компания МТС отменила соответствующее решение. По поручению главы Республики Крым я проводил переговоры с гендиректором компании», – сообщил Зырянов. По его словам, власти Крыма сумели убедить руководство МТС, что изменения тарифной сетки могут негативно повлиять на туристический потенциал полуострова.

Напомним, что ранее на официальном сайте МТС сообщили, что с 30 января текущего года оператор вводит новые правила обслуживания для своих абонентов на полуострове.







Среда, 29 января 2020 г. 1955

Источник: Портал Информер