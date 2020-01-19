Погода в воскресенье 19 января в Крыму и в Севастополе

В Крыму переменная облачность, местами дождь переходящий в снег.
По данным синоптиков, в воскресенье на полуострове северо-восточный ветер 7-12, местами 15 метров в секунду. Температура воздуха 1-6 градусов тепла.
В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха 2-4 градуса тепла.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 9-14 метров в секунду. Температура воздуха 2-4 градуса выше нуля.
Воскресенье, 19 января 2020 г. 191
Источник: Портал Информер