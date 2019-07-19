Погода в Крыму и в Севастополе на 19 – 21 июля

В пятницу, 19 июля, и в выходные дни область повышенного атмосферного давления обусловит на полуострове сухую, солнечную погоду. Температура воздуха повысится и составит: ночью 13…18°, на побережье 19…22°; днем 29…34°. Ветер северо-восточный умеренный, сообщает Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В Симферополе сегодня переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 15…17º, днем 28…30º.

20 июля: переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью 14…16°; днем 31…33°.

21 июля: переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью 14…16°; днем 31…33°.

В Севастополе 19 июля будет малооблачно. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 17…19°, днем 26…28°.

20 июля: малооблачно. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 17…19°, днем 26…28°.

21 июля: малооблачно. Ветер ночью северо-восточный 5-10 м/с, днем северо-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью 17…19°, днем 26…28°.

На ЮБК в пятницу ожидается переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 19…23°, днем 27…32°.