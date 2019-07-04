Погода в Крыму и Севастополе 4 июля

Температура воды в море: в Севастополе — 23…25°С, Евпатории — 24°С, Черноморском — 23°С, Феодосии — 23°С, Алуште — 22°С, Ялте — 19°С, в р-не горы Карадаг — 22°С, в Керченском проливе — 25°С, в Азовском море — 25°С.

В Керчи переменная облачность. Ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер ночью северо-западный, днем северо-восточный, 6-11 м/с, при грозе шквалистое усиление 15-20 м/с . Температура воздуха ночью 18…20°С, днем 28…30°С.

На Южном берегу Крыма облачно с прояснениями. Кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью 20…22°С, днем 26…28°С.

В Симферополе переменная облачность. Кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью 17…19ºС, днем 27…29ºС.

В Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северный, 6-11м/с. Температура воздуха ночью 19…21°С, днем 26…28°С. Атмосферное давление 758 мм. рт. ст. ночью и 759 мм. рт. ст. днём. Влажность ночью 88%, днём 74%.

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