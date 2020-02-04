Погода в Крыму и Севастополе 4 февраля

Сегодня, 4 февраля, в Крыму переменная облачность, без осадков.
По данным синоптиков, во вторник на полуострове юго-западный ветер 7-12, местами до 20 метров в секунду. Температура воздуха 5-10 градусов тепла.
В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер ночью западный, юго-западный 7-12, местами до 18 метров в секунду. Температура воздуха составит 5-7 градусов тепла.
В Севастополе облачно. Ночью пройдет дождь, днем без осадков. Ветер северо-западный 12-17 метров в секунду. Температура воздуха составит 7-9 градусов тепла.
Вторник, 4 февраля 2020 г. 108
Источник: Портал Информер