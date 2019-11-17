Погода в Крыму на 17 ноября

По данным синоптиков, в воскресенье на полуострове восточный ветер 8-13 метров в секунду. Температура воздуха 12-17 градусов тепла.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный 8-13 метров в секунду. Температура воздуха 18-20 градусов выше нуля.
В Севастополе без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха 14-16 градусов тепла.
17-18 ноября в восточных и центральных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
Воскресенье, 17 ноября 2019 г. 185
Источник: Портал Информер