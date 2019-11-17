Погода в Крыму на 17 ноября

17-18 ноября в восточных и центральных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В Севастополе без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха 14-16 градусов тепла.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный 8-13 метров в секунду. Температура воздуха 18-20 градусов выше нуля.

По данным синоптиков, в воскресенье на полуострове восточный ветер 8-13 метров в секунду. Температура воздуха 12-17 градусов тепла.

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Погода в Крыму на 17 ноября По данным синоптиков, в воскресенье на полуострове восточный ветер 8-13 метров в секунду. Температура воздуха 12-17 градусов тепла. В Симферополе …



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