Погода в Севастополе и в Крыму 9 февраля 2020 года

В Симферополе облачно с прояснениями. Ночью временами небольшой снег, днем без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер северный 7-12 метров в секунду.

В Севастополе переменная облачность, без осадков. Ветер северный ночью 10-15 метров в секунду, днем 7-12 метров в секунду.

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