Погода в Севастополе и в Крыму 9 февраля 2020 года

9 февраля 2020     23
Погода в Севастополе и в Крыму 9 февраля 2020 года

В Севастополе переменная облачность, без осадков. Ветер северный ночью 10-15 метров в секунду, днем 7-12 метров в секунду.

Температура воздуха ночью 7-9 градусов мороза, днем 0-2 градусов мороза.

В Симферополе облачно с прояснениями. Ночью временами небольшой снег, днем без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер северный 7-12 метров в секунду.

Температура воздуха ночью составит 10-12 градусов мороза, днем 3-5 градусов мороза.



Воскресенье, 9 февраля 2020 г. 226

Источник: Портал Информер

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Изрезанное тело 7-летнего мальчика нашли прохожие в автомобиле в Симферополе
Изрезанное тело 7-летнего мальчика нашли прохожие в автомобиле в Симферополе

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства 7-летнего ребенка в Симферополе. Тело мальчика было найдено в салоне автомобиля. В …


В Севастополе отменили некоторые автобусные маршруты
В Севастополе отменили некоторые автобусные маршруты

В связи с низкими температурами, на частной заправочной станции, поставляющей газомоторное топливо для городских автобусов, вышло из строя оборудование. Об …


Гимнастка Солдатова рассказала об «очень страшной болезни»
Гимнастка Солдатова рассказала об «очень страшной болезни»

Российская гимнастка Александра Солдатова призналась, что страдает булимией. Об этом сообщает ТАСС. «Более двух лет я болею булимией, это очень …


В Крыму спасли 10 туристов-экстремалов на внедорожниках
В Крыму спасли 10 туристов-экстремалов на внедорожниках

Три автомобиля увязли в грунте, у них закончилось топливо, примёрзли тормозные колодки и сели аккумуляторы. В субботу, 8 февраля, в …


В Севастополе прошёл молебен, посвящённый 100-летию окончания Гражданской войны на юге России
В Севастополе прошёл молебен, посвящённый 100-летию окончания Гражданской войны на юге России

А также освящение источника с купелью в честь священномученика Климента. В Севастополе 9 февраля прошли мемориальные мероприятия, посвящённые 100-летию окончания …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты