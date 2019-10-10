Погода в Севастополе и Крыму 10 октября

Сегодня, 10 октября, в Крыму переменная облачность, местами дожди. Ночью и утром в степных и предгорных районах Крыма на поверхности почвы и в воздухе сохранятся заморозки до минус 3.

Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 2-7, днём 16-21 градус тепла.

В Симферополе переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 3-5, днём 18-20 градусов тепла.

В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 8-10, днём 18-20 градусов тепла.

Температура морской воды в Чёрном море 16-19, в Азовском море и Керченском проливе 16 градусов выше нуля.







Четверг, 10 октября 2019 г. 30

Источник: Портал Информер