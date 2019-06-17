Погода в Севастополе и Крыму 17 июня

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Температура воды в Черном море: в Севастополе — 23…24°С, Евпатории —23°С, Черноморском — 22°С, Феодосии — 25°С, Алуште — 25°С, Ялте — 25°С, в р-не горы Карадаг — 25°С, в Керченском проливе — 26°С, в Азовском море — 25°С.

В Керчи переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северный, 5-10 м/с, днем северо-восточный, 6-11 м/с, порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью 20…22°С, днем 28…30°С.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Ночью без осадков, утром и днем небольшой дождь, гроза. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, днем порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью 23…25°С, днем 30…32°С.

В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами небольшой дождь, гроза. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью 17…19ºС, днем 29…31ºС.

В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный, 6-11 м/с. Температура воздуха ночью 20…22°С, днем 30…32°С. Атмосферное давление 756 мм. рт. ст..

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Погода в Севастополе и Крыму 17 июня В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный, 6-11 м/с. Температура воздуха ночью 20…22°С, днем 30…32°С. Атмосферное давление 756 мм. …



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