Погода в Севастополе и Крыму 18 июля

Температура воды в Чёрном море: в Севастополе — 22-23°С, в Феодосии — 19°С, Алуште — 21°С, Ялте — 23°С, в Евпатории — 21°С, Черноморском — 21°С, у берегов горы Карадаг — 21°С, в Керченском проливе — 23°С, в Азовском море — 24°С.

В Керчи переменная облачность. Без осадков. Ветер северный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 18…20°; днем 28…30°.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без осадков. Ветер западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 18…20°; днем 27…29°.

В Симферополе 17 июля переменная облачность. Без осадков. Ветер западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 13…15º, днем 28…30º.

По данным Севастопольского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 18 июля в городе переменная облачность Переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 5-10м/с. Температура воздуха ночью 17…19°С, днем 26…28°С. Атмосферное давление ночью 754 и днем 756 мм рт. ст.

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