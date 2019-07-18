Погода в Севастополе и Крыму 18 июля

18 июля 2019     22
Погода в Севастополе и Крыму 18 июля

По данным Севастопольского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 18 июля в городе переменная облачность Переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 5-10м/с. Температура воздуха ночью 17…19°С, днем 26…28°С. Атмосферное давление ночью 754 и днем 756 мм рт. ст.

Относительная влажность воздуха ночью 86%, днём 68%.

В Симферополе 17 июля переменная облачность. Без осадков. Ветер западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 13…15º, днем 28…30º.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без осадков. Ветер западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 18…20°; днем 27…29°.

На Западном побережье облачно. Небольшой дождь. Ветер западный, 6-8 м/с. Температура воздуха ночью 19-21°С, днём 24-26°С.

В Керчи переменная облачность. Без осадков. Ветер северный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 18…20°; днем 28…30°.

Температура воды в Чёрном море: в Севастополе — 22-23°С, в Феодосии — 19°С, Алуште — 21°С, Ялте — 23°С, в Евпатории — 21°С, Черноморском — 21°С, у берегов горы Карадаг — 21°С, в Керченском проливе — 23°С, в Азовском море — 24°С.

Источник: Портал Информер

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