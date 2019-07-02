Погода в Севастополе и Крыму 2 июля

Температура воды в море: в Севастополе — 23…25°С, Евпатории — 23°С, Черноморском — 23°С, Феодосии — 21°С, Алуште — 23°С, Ялте — 24°С, в р-не горы Карадаг — 23°С, в Керченском проливе — 24°С, в Азовском море — 23°С.

В Керчи переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный, 6-11 м/с, порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью 17…19°С, днем 29…31°С.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, днем порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью 21…23°С, днем 29…31°С.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью 16…18ºС, днем 30…32ºС.

В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 18…20°С, днем 27…29°С. Атмосферное давление 759 мм. рт. ст..

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