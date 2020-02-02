Погода в Севастополе и Крыму 2 февраля

По данным синоптиков, в воскресенье в Крыму северо-западный ветер 7-12, местами 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью от нуля до 5 градусов тепла, днём 10-15 градусов тепла.

В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный ночью 5-10, днём 10-15 метров в секунду. Температура воздуха ночью 6-8, днём 10-12 градусов тепла.

В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-западный 7-12, утром и днём местами 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 3-5, днём 12-14 градусов выше нуля.







Воскресенье, 2 февраля 2020 г. 25

Источник: Портал Информер