Погода в Севастополе и Крыму 20 июня

Температура воды в море: в Севастополе 23…25°, Евпатории 24°, Черноморском 24°, Феодосии 26°, Алуште 24°, Ялте 25°, в р-не горы Карадаг 24°, , в Керченском проливе 25°, в Азовском море 25°, сообщает ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

В Керчи небольшая облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный ночью 6-11 м/с, днем 10-15 м/с Температура воздуха ночью 21…23°, днем 30…32°.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем порывы до 17 м/с. Температура воздуха ночью 23…25°, днем 29…31°.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью 17…19º, днем 30…32º.

В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью 20…22°, днем 30…32°. Атмосферное давление 755 мм. рт. ст.

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