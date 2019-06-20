Погода в Севастополе и Крыму 20 июня

В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью 20…22°, днем 30…32°. Атмосферное давление 755 мм. рт. ст.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью 17…19º, днем 30…32º.
На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем порывы до 17 м/с. Температура воздуха ночью 23…25°, днем 29…31°.
В Керчи небольшая облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный ночью 6-11 м/с, днем 10-15 м/с Температура воздуха ночью 21…23°, днем 30…32°.
Температура воды в море: в Севастополе 23…25°, Евпатории 24°, Черноморском 24°, Феодосии 26°, Алуште 24°, Ялте 25°, в р-не горы Карадаг 24°, , в Керченском проливе 25°, в Азовском море 25°, сообщает ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».
Источник: Портал Информер