Погода в Севастополе и Крыму 21 июня

В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный, 6-11 м/с. Температура воздуха ночью 21…23°С, днем 31…33°С. Атмосферное давление днём 755 мм. рт. ст. и 756 ночью.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью 18…20ºС, днем 32…34ºС.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, днем порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью 24…26°С, днем 30…32°С.

В Керчи переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный, 10-15 м/с Температура воздуха ночью 21…23°С, днем 30…32°С.

Температура воды в море: в Севастополе — 23…25°С, Евпатории — 24°С, Черноморском — 25°С, Феодосии — 26°С, Алуште — 25°С, Ялте — 25°С, в р-не горы Карадаг — 25°С, в Керченском проливе — 25°С, в Азовском море — 25°С, сообщает ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».