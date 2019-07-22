Погода в Севастополе и Крыму 22 июля

Температура воды в море: в Севастополе 22-24°, Евпатории 22°, Черноморском 23°, Феодосии 24°, Алуште 23°, Ялте 24°, в р-не горы Карадаг 23°, Севастополе 22-24°, Евпатории 22°, Черноморском 23°, в Керченском проливе 24°, в Азовском море 24°.

В Керчи малооблачно Без осадков. Ветер северо-восточный ночью 2-7, днем 6-11 м/с. Температура воздуха ночью 18…20°, днем 29…31°.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с, порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью 20…25°, днем 30…32°.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью 16…18º, днем 31…33º.

«Энергомаш» прекратил производство двигателей для тяжелых ракет «Протон» НПО «Энергомаш» произвело двигатели для всех заказанных ракет «Протон-М» и прекратило их выпуск. Об этом в понедельник, 22 июля, сообщил …



Об обстановке в Севастополе на прошлой неделе На аппаратном совещании под председательством и.о. губернатора Михаила Развожаева начальник Управления обеспечения мероприятий гражданской защиты департамента общественной безопасности Севастополя Александр Веселков доложил об обстановке …



Какие партии проходят в Верховную раду По состоянию на 12.00 ЦИК Украины обработал 54,68% бюллетеней. У «Слуги народа» – 42,47%, у «Оппозиционной платформы» – 12,92%, «Европейская солидарность» – 8,6%, Батькивщина – 8,02%, Голос – 6,36%. Не проходят …



Реконструкцию театра им.Луначарского обсуждали сегодня в правительстве города “Необходимо определиться с труппой театра Луначарского на время реконструкции” – заявил сегодня на аппаратном совещании в правительстве и.о. вице-губернатора Иван …

