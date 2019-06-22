Погода в Севастополе и Крыму 22 июня

В Севастополе переменная облачность. Днем возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный, 6-11м/с, днем порывы до 14м/с. Температура воздуха ночью 21-23°С, днем 31-33°С. Влажность воздуха 83% ночью, 48% днём. Атмосферное давление ночью 756 мм. рт. ст., днём 757 мм. рт. ст..
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью 19…21ºС, днем 31…33ºС.
На Южном берегу Крыма облачно с прояснениями. Переменная облачность. Ночью без осадков; днем кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью 26…28°С, днем 31…33°С.
В Керчи облачно с прояснениями. Вечером кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный, 6-11 м/с, утром, днем 15-17 м/с. Температура воздуха ночью 24…26°С, днем 31…33°С.
Температура воды в Черном море: Севастополе — 24…26°С, Евпатории — 24°С, Черноморском — 24°С, в Феодосии — 26°С, Ялте — 15°С, Алуште — 25°С, в р-не горы — Карадаг 25°С, в Керченском проливе — 26°С, в Азовском море — 26°С.
Источник: Портал Информер