Погода в Севастополе и Крыму 23 августа

В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12м/с. Температура воздуха ночью 21-23°С, днем 31-33°С. Атмосферное давление 760 мм. рт. ст.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью 20-22ºС, днем 32-34°С.
На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью 25-27°С, днем 32-34°С.
На западном побережье ясно. Без осадков. Ветер северный 6-9 м/с. Температура воздуха ночью 24°С, днём 32°С.
В Керчи переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью 23-25°С, днем 29-31°С.
Температура воды в море в Севастополе 23…25°, Евпатории 24°, Черноморском 23°, Феодосии 24°, Алуште 24°, Ялте 24°, в р-не горы Карадаг 23°, Севастополе 23…25°, Евпатории 24°, Черноморском 23°, в Керченском проливе 26°, в Азовском море 25°.
Пятница, 23 августа 2019 г. 21
Источник: Портал Информер