Погода в Севастополе и Крыму 23 августа

Температура воды в море в Севастополе 23…25°, Евпатории 24°, Черноморском 23°, Феодосии 24°, Алуште 24°, Ялте 24°, в р-не горы Карадаг 23°, Севастополе 23…25°, Евпатории 24°, Черноморском 23°, в Керченском проливе 26°, в Азовском море 25°.

В Керчи переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью 23-25°С, днем 29-31°С.

На западном побережье ясно. Без осадков. Ветер северный 6-9 м/с. Температура воздуха ночью 24°С, днём 32°С.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью 25-27°С, днем 32-34°С.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью 20-22ºС, днем 32-34°С.

В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12м/с. Температура воздуха ночью 21-23°С, днем 31-33°С. Атмосферное давление 760 мм. рт. ст.

Погода в Севастополе и Крыму 23 августа В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12м/с. Температура воздуха ночью 21-23°С, днем 31-33°С. Атмосферное давление 760 мм. рт. …



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