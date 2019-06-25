Погода в Севастополе и Крыму 25 июня

Температура воды в море: в Севастополе 23…25°, Евпатории 25°, Черноморском 19°, Феодосии 25°, Алуште 25°, Ялте 25°, в р-не горы Карадаг 24°, в Керченском проливе 25°, в Азовском море 26°.

В Керчи переменная облачность. Ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер ночью переменных направлений 1-6 м/с, днем северный 5-10 м/с, при грозе порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью 20…22°, днем 28…30°.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Ночью без осадков; днем кратковременный дождь, временами сильный, гроза, град, шквал 15-20 м/с. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 21…23°; днем 29…31°.

В Симферополе переменная облачность. Кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью 17…19 º, днем 29…31º.

В Севастополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с, при грозе порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью 20…22°, днем 28…30°. Атмосферное давление 760 мм. рт. ст.

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