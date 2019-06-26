Погода в Севастополе и Крыму 26 июня

26 июня 2019     12
Погода в Севастополе и Крыму 26 июня

В Севастополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный ночью 5-10м/с, днем 9-14м/с. Температура воздуха ночью 21-23°С, днем 30-32°С. Влажность воздуха 80% ночью, 64% днём. Атмосферное давление ночью 761 мм. рт. ст.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью 19…21°С, днем 31…33°С.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Ночью без осадков; днем кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, днем порывы до 17 м/с. Температура воздуха ночью 21…23°С, днем 29…31°С.

В Керчи облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер северо-восточный ночью 6-11 м/с, днем 12-17 м/с. Температура воздуха ночью 20…22°С, днем 28…30°С.

Температура воды в Черном море: в Севастополе — 25°С, Евпатории — 25°С, Черноморском — 22°С, в Феодосии — 25°С, Ялте — 25°С, Алуште — 25°С, в р-не горы — Карадаг 25°С, в Керченском проливе — 25°С, в Азовском море — 26°С.

Источник: Портал Информер

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