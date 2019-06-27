Погода в Севастополе и Крыму 27 июня

Температура воды в море: в Севастополе — 25…26°С, Евпатории —25°С, Черноморском — 24°С, Феодосии — 26°С, Алуште — 25°С, Ялте — 26°С, в р-не горы Карадаг — 25°С, в Керченском проливе — 27°С, в Азовском море — 26°С.

В Керчи переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный 9-14 м/с, днем северный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 20…22°С, днем 29…31°С.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 23…25°С; днем 28…30°С.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 17…19 ºС, днем 30…32ºС.

В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью 20…22°С, днем 28…30°С. Атмосферное давление 759 мм. рт. ст.

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Погода в Севастополе и Крыму 27 июня В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью 20…22°С, днем 28…30°С. Атмосферное …



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