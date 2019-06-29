Погода в Севастополе и Крыму 29 июня

29 июня 2019     25
Погода в Севастополе и Крыму 29 июня

В Севастополе переменная облачность. Ночью кратковременный дождь, гроза, днем без осадков. Ветер северо-западный ночью 10-15м/с, днем 6-11м/с. Температура воздуха ночью 16…18°С, днем 23…25°С.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 13…15ºС, днем 22…24ºС.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 18…20°С, днем 23…25°С.

В Керчи облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер северо-западный, ночью и утром 10-15 м/с, днем 6-11 м/с, порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью 16…18°С, днем 23…25°С.

Температура воды в Черном море: в Севастополе — 24…25°С, Евпатории — 25°С, Черноморском — 22°С, в Феодосии — 26°С, Ялте — 25°С, Алуште — 24°С, в р-не горы — Карадаг 25°С, в Керченском проливе — 25°С, в Азовском море — 25°С, сообщает ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Источник: Портал Информер

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