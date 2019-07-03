Погода в Севастополе и Крыму 3 июля

Температура воды в море: в Севастополе — 24…25°С, Евпатории — 23°С, Черноморском — 22°С, Феодосии — 23°С, Алуште — 22°С, Ялте — 22°С, в р-не горы Карадаг — 22°С, в Керченском проливе — 24°С, в Азовском море — 25°С, сообщает ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

В Керчи переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью юго-западный, днем северо-западный, 6-11 м/с. Температура воздуха ночью 18…20°С; днем 30…32°С.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный, 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 18…20°С, днем 30…32°С.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный, 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 17…19ºС, днем 32…34ºС.

В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью южный, днем северный, 5-10м/с. Температура воздуха ночью 18…20°С, днём 28…30°С. Атмосферное давление 758 мм. рт. ст..

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