Погода в Севастополе и Крыму 3 июля

В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью южный, днем северный, 5-10м/с. Температура воздуха ночью 18…20°С, днём 28…30°С. Атмосферное давление 758 мм. рт. ст..
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный, 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 17…19ºС, днем 32…34ºС.
На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный, 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 18…20°С, днем 30…32°С.
В Керчи переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью юго-западный, днем северо-западный, 6-11 м/с. Температура воздуха ночью 18…20°С; днем 30…32°С.
Температура воды в море: в Севастополе — 24…25°С, Евпатории — 23°С, Черноморском — 22°С, Феодосии — 23°С, Алуште — 22°С, Ялте — 22°С, в р-не горы Карадаг — 22°С, в Керченском проливе — 24°С, в Азовском море — 25°С, сообщает ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».
Источник: Портал Информер