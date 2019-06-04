Погода в Севастополе и Крыму 4 июня

4 июня 2019     5
Погода в Севастополе и Крыму 4 июня

В Севастополе переменная облачность. Днём без осадков, вечером небольшой дождь, гроза. Ветер северо-восточный, днем северо-западный, 5-10 м/с, при грозе порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью 18…20°С, днем 26…28°С. Влажность воздуха 80% ночью, 73% днём. Атмосферное давление ночью 760 мм. рт. ст., днём 759 мм. рт. ст..

В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков; днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 16…18ºС, днем 29…31ºС.

На Южном берегу Крыма облачно с прояснениями. Переменная облачность. Ночью без осадков; днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 15…20°С, днем 27…29°С.

В Керчи переменная облачность. Кратковременный дождь, гроза. Ветер переменных направлений, 0-5 м/с, при грозе порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью 18…20°С, днем 30…32°С.

Температура воды в Черном море: Севастополе — 21…22°С, Евпатории — 21°С, Черноморском — 22°С, в Феодосии — 21°С, Ялте — 17°С, Алуште — 20°С, в р-не горы — Карадаг 20°С, в Керченском проливе — 22°С, в Азовском море — 21°С.

Источник: Портал Информер

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