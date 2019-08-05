Погода в Севастополе и Крыму 5 августа

5 августа 2019     6
Погода в Севастополе и Крыму 5 августа

5 августа в Севастополе переменная облачность. Ночью сильный дождь, гроза, днем без осадков. Ветер северо-западный ночью 10-15 м/с, днем 6-11 м/с. Температура воздуха ночью 16…18°, днем 24…26°. Атмосферное давление 759 мм. рт. ст.

В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков; днем местами небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный 8-13 м/с, ночью местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью 12…14º, днем 24…26º.

На западном побережье Крыма переменная облачность. Местами небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер западный, до 5 м/с. Температура воздуха ночью около 19°, днем около 23°.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Местами небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный 8-13 м/с, ночью порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 19…21°, днем 25…27°.

В Керчи переменная облачность. Ночью небольшой дождь, гроза; днем без осадков. Ветер в первой половине ночи северо-западный 15-20 м/с, во второй половине ночи, утром и днем 6-11 м/с, порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью 16…18°, днем 25…27°.

Температура воды в Черном море: в Севастополе 26°, Евпатории 24°, Черноморском 24°, Феодосии 25°, Алуште 25°, Ялте 25°, в р-не горы Карадаг 23°, в Керченском проливе 25°, в Азовском море 24°.


Понедельник, 5 августа 2019 г. 73

Источник: Портал Информер

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