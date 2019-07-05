Погода в Севастополе и Крыму 5 июля

Температура морской воды в Черном море: в Феодосии 23°, Алуште 21°, Ялте 21°, в р-не горы Карадаг 19°, Севастополе 23…25°, Евпатории 24°, Черноморском 23°, в Керченском проливе 25°, в Азовском море 25°.

В Керчи малооблачно. Без осадков. Ветер северный 6-11 м/с, порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью 18…20°; днем 26…28°.

На Южном берегу Крыма также переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью 20…22°, днем 27…29°.

В Симферополе без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью 15…17º, днем 28…30º.

В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 17…19°, днем 25…27°.

Чувственное танцевальное шоу в Севастополе (ВИДЕО) 26 июля в 19:00 в Севастопольском центре культуры и искусства (Ленина, 25) состоится грандиозное танцевальное событие. Dance SHOW о любви (6+) – …



Севастопольская политика конкурирует с дурдомом? В известной басне Крылова про мартышку с очками обезьянка никак не могла понять предназначение предмета, попавшего ей в верхние конечности: «…Вертит очками …



За учениями НАТО в Черном море следят около 10 российских кораблей Корабли Черноморского флота задействованы в учениях, которые проводит Южный военный округ на фоне маневров НАТО. Они следят за кораблями иностранных …



В Крыму созрели персики Аграрии Бахчисарайского и Джанкойского районов приступили к сбору персиков ранних сортов. В этом году погода благоприятствует появлению хорошего урожая. «Длительные …

