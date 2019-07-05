Погода в Севастополе и Крыму 5 июля

В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 17…19°, днем 25…27°.
В Симферополе без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью 15…17º, днем 28…30º.
На Южном берегу Крыма также переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью 20…22°, днем 27…29°.
В Керчи малооблачно. Без осадков. Ветер северный 6-11 м/с, порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью 18…20°; днем 26…28°.
Температура морской воды в Черном море: в Феодосии 23°, Алуште 21°, Ялте 21°, в р-не горы Карадаг 19°, Севастополе 23…25°, Евпатории 24°, Черноморском 23°, в Керченском проливе 25°, в Азовском море 25°.
Источник: Портал Информер