Погода в Севастополе и Крыму 9 августа

9 августа в Севастополе ясно и без осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 5-10м/с. Температура воздуха ночью 18-20°C, днем 28-30°С. Атмосферное давление ночью 759 мм. рт. ст., днём 758 мм.рт.ст.
В Симферополе 9 августа переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 15-17ºС, днем 32-34ºС.
На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 21-23°С, днем 31-33°С.
На Западном побережье переменная облачность. Небольшой дождь, гроза. Ветер юго-западный, 3-6 м/с. Температура воздуха ночью 22-23°С, днём 22-26°С.
В Керчи небольшая облачность. Без осадков. Ветер ночью переменных направлений 1-5 м/с, днем северный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 15-17°С, днем 28-30°С.
Температура морской воды в Чёрном море: в Севастополе — 24°С, в Феодосии — 21°С, Алуште — 22°С, Ялте — 21°С, в Евпатории — 24°С, Черноморском — 23°С, у берегов горы Карадаг — 20°С, в Керченском проливе — 24°С, в Азовском море — 24°С.
Пятница, 9 августа 2019 г. 5
Источник: Портал Информер