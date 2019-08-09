Погода в Севастополе и Крыму 9 августа

9 августа 2019     24
Погода в Севастополе и Крыму 9 августа

9 августа в Севастополе ясно и без осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 5-10м/с. Температура воздуха ночью 18-20°C, днем 28-30°С. Атмосферное давление ночью 759 мм. рт. ст., днём 758 мм.рт.ст.

В Симферополе 9 августа переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 15-17ºС, днем 32-34ºС.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 21-23°С, днем 31-33°С.

На Западном побережье переменная облачность. Небольшой дождь, гроза. Ветер юго-западный, 3-6 м/с. Температура воздуха ночью 22-23°С, днём 22-26°С.

В Керчи небольшая облачность. Без осадков. Ветер ночью переменных направлений 1-5 м/с, днем северный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 15-17°С, днем 28-30°С.

Температура морской воды в Чёрном море: в Севастополе — 24°С, в Феодосии — 21°С, Алуште — 22°С, Ялте — 21°С, в Евпатории — 24°С, Черноморском — 23°С, у берегов горы Карадаг — 20°С, в Керченском проливе — 24°С, в Азовском море — 24°С.


Пятница, 9 августа 2019 г. 5

Источник: Портал Информер

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