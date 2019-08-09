Погода в Севастополе и Крыму 9 августа

Температура морской воды в Чёрном море: в Севастополе — 24°С, в Феодосии — 21°С, Алуште — 22°С, Ялте — 21°С, в Евпатории — 24°С, Черноморском — 23°С, у берегов горы Карадаг — 20°С, в Керченском проливе — 24°С, в Азовском море — 24°С.

9 августа в Севастополе ясно и без осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 5-10м/с. Температура воздуха ночью 18-20°C, днем 28-30°С. Атмосферное давление ночью 759 мм. рт. ст., днём 758 мм.рт.ст.

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