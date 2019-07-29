Погода 29 июля в Севастополе и Крыму

29 июля 2019     5
Погода 29 июля в Севастополе и Крыму

29 июля в Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 20…22°, днем 30…32°. Атмосферное давление 752 мм. рт. ст.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 17…19º, днем 31…33º.

На западном побережье Крыма ясно. Ветер с утра южный, с переходом на юго-западный, 2-5 м/с. Температура воздуха ночью 21 º, днем 25º.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 20…25°, днем 29…31°.

В Керчи малооблачно. Без осадков. Ветер ночью переменных направлений 2-7 м/с, днем южный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 18…20°, днем 30…32°.

Температура воды в море в Севастополе 24…25°, Евпатории 20°, Черноморском 24°, Феодосии 24°, Алуште 23°, Ялте 24°, в р-не горы Карадаг 22°, в Керченском проливе 26°, в Азовском море 26°.


Понедельник, 29 июля 2019 г. 64

Источник: Портал Информер

Сейчас читают:

Погода 29 июля в Севастополе и Крыму
Погода 29 июля в Севастополе и Крыму

29 июля в Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 20…22°, днем …


Где в Севастополе не будет света 29 июля
Где в Севастополе не будет света 29 июля

Для обеспечения безопасного производства работ с 09:00 до 18:00 будет прекращена подача электроэнергии потребителям по следующим адресам: ул. Менжинского,33,35. Для …


Команда Зеленского решила переориентировать СБУ на борьбу со шпионами
Команда Зеленского решила переориентировать СБУ на борьбу со шпионами

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк заявил о необходимости реформировать деятельность Службы безопасности Украины (СБУ) коренным …


В Совбезе Украины заявили об упадке ВПК страны из-за коррупции
В Совбезе Украины заявили об упадке ВПК страны из-за коррупции

Военно-промышленный комплекс Украины (ВПК) находится в неудовлетворительном состоянии из-за коррупции чиновников. Об этом в понедельник, 29 июля, заявил секретарь Совета …


Безопасность иностранцев в Крыму обеспечивает туристическая полиция
Безопасность иностранцев в Крыму обеспечивает туристическая полиция

Этим летом в курортной столице Крыма – Ялте начала работать туристическая полиция. Ее главная задача – помощь гостям полуострова и …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram
Метки: 
Поделиться:

Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты