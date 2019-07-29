Погода 29 июля в Севастополе и Крыму

29 июля в Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 20…22°, днем 30…32°. Атмосферное давление 752 мм. рт. ст.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 17…19º, днем 31…33º.
На западном побережье Крыма ясно. Ветер с утра южный, с переходом на юго-западный, 2-5 м/с. Температура воздуха ночью 21 º, днем 25º.
На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 20…25°, днем 29…31°.
В Керчи малооблачно. Без осадков. Ветер ночью переменных направлений 2-7 м/с, днем южный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 18…20°, днем 30…32°.
Температура воды в море в Севастополе 24…25°, Евпатории 20°, Черноморском 24°, Феодосии 24°, Алуште 23°, Ялте 24°, в р-не горы Карадаг 22°, в Керченском проливе 26°, в Азовском море 26°.
Понедельник, 29 июля 2019 г. 64
Источник: Портал Информер