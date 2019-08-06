Погода 6 августа в Севастополе и Крыму

6 августа в Севастополе переменная облачность. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 5-10м/с. Температура воздуха ночью 17-19°С, днем 25-27°С. Атмосферное давление 761 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха ночью 81%, днём 63%.

По прогнозу Крымского гидрометцентра, в Симферополе 6 августа переменная облачность. Без осадков. Ветер западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 12-14ºС, днем 26-28ºС.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 7-12 м/с, порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью 17-19°С, днем 25-27°С.

На западном побережье Крыма малооблачно. Без осадков. Ветер западный, 5 м/с. Температура воздуха ночью 21°С, днём 25°С.

В Керчи переменная облачность. Ночью и утром кратковременный дождь, гроза. Днем без осадков. Ветер в первой половине ночи юго-западный, во второй половине ночи и днем северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 14-16°С, днем 25-27°С.

Температура морской воды в Чёрном море: в Севастополе — 22-25°С, в Феодосии — 24°С, Алуште — 24°С, Ялте — 23°С, в Евпатории — 24°С, Черноморском — 23°С, у берегов горы Карадаг — 22°С, в Керченском проливе — 24°С, в Азовском море — 24°С.





Вторник, 6 августа 2019 г. 27

Источник: Портал Информер