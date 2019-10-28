Пограничникам открыли памятник в Бахчисарайском районе

Памятник установлен пограничникам из Феодосии, прорывавшимся по горам на Севастополь в первые дни оккупации Крыма фашистами, и давшими здесь, на Маркурском перевале, бой врагам.

Севастопольские ребята из группы Евгения Борисовича Мельничука, приехав накануне, установили памятник феодосийским пограничникам на перевале Маркур в Бахчисарайском районе, в трех километрах от партизанского памятника на перевале Бечку. 20 октября состоялось торжественное открытие памятника.

Строители памятника на работойСтроители памятника на работойСтроители памятника на работойРядом один из первых памятников, установленных севастопольцами — Ак-Мечетскому отрядуОсень в партизанском лесуОсень в партизанском лесу

Народу собралось много, приезжали, приходили по тропам-дорогам в труднодоступный уголок крымского партизанского леса. Большая группа из Севастополя, школьники из села Заветное Советского района, сборная группа «Союза пограничников Крыма», из Симферополя, Феодосии, Черноморского и других мест.

Виктор Кушин (слева) и Евгений Борисович МельничукРеконструкторы из СевастополяРеконструкторы из СевастополяПриехали пограничники из Союза пограничников

Перед началом митинга Николай Иванович Левков рассказал о работе по увековечиванию памяти о подвигах партизан, проводимой возглавляемой им ветеранской организацией из Черноморского. Неподалеку от перевала Маркур ими установлен памятник, который туристы называют «Звезда». Затем установили мемориальные плиты с именами 123 партизан Ак-Мечетского отряда, воссоздали землянку Ак-Мечетских партизан, которые базировались в этом районе.

Выступление Николая Ивановича Левкова из Черноморского

ВИДЕО: Рассказывает Николай Иванович Левков. 20 октября 2019

https://www.youtube.com/watch?v=YZz7XN4ukxg&feature=youtu.be

Как же оказались здесь, в бахчисарайских лесах, пограничники из Феодосии? Об этом подробно и, как всегда, интересно рассказал, открывая митинг, Евгений Борисович Мельничук – историограф партизанского движения в Крыму в годы Великой Отечественной войны.

Выступление Евгения Борисовича МельничукаВыступление Евгения Борисовича МельничукаВыступление Евгения Борисовича МельничукаМитинг в честь открытия памятникаВиктор Кушин (второй слева), жена Мельничука и директор Заветненской школы Сергей Коваленко (справа)

— Можно я сразу скажу, что питаю особое уважение к пограничниками. У меня отец во время войны командовал спецотрядом пограничников в тылу у немцев. Было 54 пограничника из западных застав, и до 1942 года он их довел до Киева и все остались живы, не потерял ни одного человека, хотя сам был тяжело ранен.

— Дорогие товарищи, боевые друзья, позвольте мне так вас называть. Установка этого памятника в честь людей с высоким пониманием своего долга, и этот долг выполняли в любых условиях. Феодосийская пограничная маневренная застава, которой командовал младший лейтенант Черников, находилась на восточной окраине Феодосии, рядом с командным пунктом берегового артиллерийского дивизиона Черноморского флота, которым командовал капитан Каменский. Вечером 31 октября 1941 года к Черникову прибежал посыльный от Каменского и принес радиограмму: «Всем, всем! Пограничникам на Керчь не ходить! Всем пробиваться в Севастополь. Полковник Абрамов». 15 пограничников под командованием Черникова, в тот же вечер, навьючив на двух лошадок боеприпасы, оружие, остатки продовольствия, вышли на запад.

Евгений Борисович рассказал, как феодосийские пограничники добрались до Старокрымского леса, остановились на ночлег. Шли ночью. Поднялись на хребет Туар-Алан, и пошли по направлению к дороге Грушевка-Судак. Ночью перешли дорогу, поднялись на яйлу и двинулись на запад. Днем прятались в карстовых воронках, в кустах, шли ночью.

7 ноября пограничники дошли до перевала Горуча и Черников принял решение идти днем, так как был очень глубокий туман. Они перешли удачно Ускутскую дорогу (Ускут – ныне Приветное – прим.), миновав румынскую заставу, поднялись на Караби-Яйлу, прошли ее и дошли до перевала Таш-Хобах-Богаз (Демерджинское седло – прим.) между массивом Тырке и горой Кара-Тау. И там наткнулись на татарина, который пас овец. Татарин встретил их приветливо, показал, где родник, рассказал, что происходит на южном берегу.

— Татарин рассказал, что в селе Улу-Узень оставили кавалеристы около 20 убитых и четыре человека раненых, в том числе два пограничника. Когда Черников услышал, что там два, он немедленно развьючил лошадей и послал четырех пограничников, чтобы они забрали раненых.

Полковник госбезопасности Черников после войны рассказал Евгению Борисовичу, что когда пограничники пришли в Улу-Узень, то узнали, что местные жители сожгли убитых вместе с ранеными.

— Когда такое Черников узнал, опять навьючили лошадей и немедленно пошли на запад. Чабан их проводил до перемычки между ущельем Хапхал и Курлюком, показал, как им идти по Курлюку к алуштинской дороге и ушел к своей кошаре. Они день провели в укрытии, а ночью спустились к дороге, наткнулись на румынский разъезд. Разъезд обстрелял колонну и убил обеих лошадей. Поэтому они остались без провианта, без боеприпасов, только то, что было у них в вещмешках, и начали подниматься на нижнее плато Чатыр-Дага.

В заповеднике наткнулись на третий симферопольский отряд, которым командовал известный партизан гражданской войны Павел Васильевич Макаров – «адъютант его превосходительства». Черников отказался вступать в отряд: «У меня приказ идти в Севастополь». Они собрались, и Черников повел их вниз — к реке Альма.

К 26 ноябрю пограничники добрались до заставы ялтинского партизанского отряда, узнали, что Ай-Петринскую дорогу перейти не возможно. Проводник довел пограничников до горы Бойка. Переправились через реку Коккозка и вышли на Маркурский перевал.

Здесь, на Маркурском перевале, 27 ноября 1941 года группа Черникова из засады разгромила роту румынских горных стрелков. Уцелевшие румыны в ужасе бросились вниз по склону крутой балки Курум-Дере. Уничтожены: местный проводник, офицер и 48 солдат. После боя пограничники без потерь, с трофеями, влились в состав Ак-Мечетского партизанского отряда. То, что сделала группа пограничников во главе с младшим лейтенантом Черниковым — это высочайший пример выполнения своего долга, — подытожил Евгений Борисович Мельничук.

ВИДЕО: Выступление Е.Б. Мельничука на открытии памятника феодосийским пограничникам 20 октября 2019

https://www.youtube.com/watch?v=bnSvUmfOE78&feature=youtu.be

Затем Евгений Борисович наградил наиболее активных участников поисковой работы, тех, кто свято хранит память о крымских партизанах.

Награждение Натальи Атроховой — Севастополь, группа Мельничука

ВИДЕО: Маркурский перевал, 20 октября 2019. Награждение

https://www.youtube.com/watch?v=ZqCx_Bh6LcY&feature=youtu.be

Был ружейный салют партизанам, фото на память у вновь открытого памятника, праздничный обед, планы на будущее по увековечиванию памяти о подвигах крымских партизан и расставание – до новых встреч у новых памятников.

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Сергей Ищенко

Источник: Крымские новости