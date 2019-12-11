Пограничники задержали в Крыму гражданина Украины

11 декабря 2019     8
Пограничники задержали в Крыму гражданина Украины

Крымские пограничники задержали гражданина Украины, который пытался пересечь границу с поддельной миграционной картой. Об этом сообщила пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым.

«В ходе проверки документов в пункте пропуска «Армянск» у сотрудников Пограничного управления возникли сомнения в подлинности миграционной карты, предъявленной гражданином Украины, 1976 года рождения, уроженцем Херсонской области.

В ходе опроса мужчина сначала путался в показаниях, однако позже рассказал, что в целях продления разрешенного срока пребывания на территории Российской Федерации он приобрел бланк миграционной карты в Московской области за четыре тысячи рублей», — сообщила пресс-служба.

После дополнительной проверки и составления необходимых документов гражданин Украины передан правоохранительным органам Армянска для рассмотрения вопросов соблюдения миграционного законодательства и использования подложного документа.

В пресс-службе отметили, что с начала этого года крымские пограничники зафиксировали около 15 случаев, когда иностранные граждане, используя фальшивые документы миграционного учета, предпринимали попытки легализовать свое пребывание на территории нашей страны, а также оформить патент на осуществление трудовой деятельности.



Среда, 11 декабря 2019 г. 36

Источник: Портал Информер

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