Погрануправление ФСБ опубликовало правила пересечения российско-украинской границы

С наступлением лета многие крымчане планируют поехать на Украину. Для того, чтобы поездка не была омрачена неприятными моментами на границе, Пограничное управление ФСБ РФ по Республике Крым рекомендует заранее позаботиться о некоторых аспектах, а также соблюдать правила пересечения госграницы.
На границе Крыма с Украиной работают 3 контрольно-пропускных пункта – «Армянск», «Джанкой» и «Перекоп».
Пересечь границу можно только там, в противном случае вас ждет привлечение к ответственности.
Правило №1
Перед поездками в соседнее государство необходимо убедиться в отсутствии судебных задолженностей.
Правило №2
Поездки на Украину желательно планировать заранее.
Интенсивный трафик, как правило, наблюдается в предпраздничные и предвыходные дни.
«Граждане России и Украины, планирующие свои поездки через пункт пропуска Армянск, могут воспользоваться альтернативным маршрутом через пункт пропуска Перекоп, который предназначен только для граждан указанных государств», – отметили в пресс-службе Погрануправления.
Правило №3
Перед поездкой за границу рекомендуется уточнить информацию на предмет ограничения права на выезд. Эти данные размещаются на сайте Федеральной службы судебных приставов РФ.
Источник: Портал Информер