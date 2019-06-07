Погрануправление ФСБ опубликовало правила пересечения российско-украинской границы

С наступлением лета многие крымчане планируют поехать на Украину. Для того, чтобы поездка не была омрачена неприятными моментами на границе, Пограничное управление ФСБ РФ по Республике Крым рекомендует заранее позаботиться о некоторых аспектах, а также соблюдать правила пересечения госграницы.

На границе Крыма с Украиной работают 3 контрольно-пропускных пункта – «Армянск», «Джанкой» и «Перекоп».

Пересечь границу можно только там, в противном случае вас ждет привлечение к ответственности.

Правило №1

Перед поездками в соседнее государство необходимо убедиться в отсутствии судебных задолженностей.

Правило №2

Поездки на Украину желательно планировать заранее.

Интенсивный трафик, как правило, наблюдается в предпраздничные и предвыходные дни.

«Граждане России и Украины, планирующие свои поездки через пункт пропуска Армянск, могут воспользоваться альтернативным маршрутом через пункт пропуска Перекоп, который предназначен только для граждан указанных государств», – отметили в пресс-службе Погрануправления.

Правило №3

Перед поездкой за границу рекомендуется уточнить информацию на предмет ограничения права на выезд. Эти данные размещаются на сайте Федеральной службы судебных приставов РФ.