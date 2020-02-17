Поддельника экс-вице премьера Крыма перевели из СИЗО под домашний арест

17 февраля 2020     5
Поддельника экс-вице премьера Крыма перевели из СИЗО под домашний арест

Один из фигурантов дела бывшего вице-премьера Крыма Виталия Нахлупина, бывший замглавы комитета конкурентной политики Республики Крым Ярослав Сливка переведен из СИЗО под домашний арест. Об этом говорится в решении Московского городского суда.

«Удовлетворено ходатайство следствия. Мера пресечения в виде содержания под стражей изменена на домашний арест до 16 апреля 2020 года», – сообщили «Интерфаксу» в суде.

Справка:

Вице-премьер Крыма Виталий Нахлупин, а также бывшие и.о. заместителя министра транспорта республики Валентин Дукорский и первый заместитель председателя комитета конкурентной политики Крыма Ярослав Сливка были арестованы в Москве 19 октября 2018 года.

По данным следствия, чиновники получили денежные средства в качестве незаконного вознаграждения от гражданки Чернышевой (по некоторым данным, предпринимательницы Елены Чернышевой) при организации тендеров.

Защита сообщала, что в деле идет речь о взятке на 5 млн рублей.



Понедельник, 17 февраля 2020 г. 6

Источник: Портал Информер

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