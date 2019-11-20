Подозреваемый в нападении на крымских журналистов задержан

20 ноября 2019     20
Подозреваемый в нападении на крымских журналистов задержан

Следователи возбудили уголовное дело в отношении мужчины, напавшего на оператора евпаторийского корпункта телеканала «Крым 24». Подозреваемый задержан. Об этом сообщила пресс-служба Главного следственного управления СК России по Крыму и Севастополю.

«Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю возбуждено уголовное дело в отношении представителя группы торговцев, подозреваемого в воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов, соединенном с насилием (части 3 статьи 144 УК РФ).

В настоящее время подозреваемый задержан. Следствие готовится выйти в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения», – говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия. Расследование инцидента взял под личный контроль исполняющий обязанности руководителя крымского следуправления Владимир Терентьев.

«Назначена судебно-медицинская экспертиза, допрошены пострадавшие, изучены видеозаписи с места происшествия, установлен круг свидетелей, с которыми в ближайшее время будет работать следствие», – добавили в пресс-службе.

Подозреваемому грозит до шести лет лишения свободы.



Среда, 20 ноября 2019 г. 145

Источник: Портал Информер

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