Подпишите, православные, листы избирательные, Христа ради...

У кандидатов-самовыдвиженце нынче – горячая пора. Ведь, осталось меньше недели до того заветного дня, когда необходимо предоставить подписи избирателей в Избирком Севастополя.

Кто-то из самовыдвиженцев, агитирует за сдачу подписей в социальных сетях, те, кто поумнее, платят сборщикам за каждую подпись, но есть и те, кому уповать приходится только на Бога.

К таким бедолагам относится и депутат Заксобрания Александр Кулагин, по совместительству занимающий еще и должность вице-спикера городского парламента.

Пять лет проведенные в стенах Заксобрания пролетели почти незаметно, а когда настала пора собирать подписи, то выяснилось, что избиратели не горят желанием поддержать «любимого» депутата.

Тут бы подключить сборщиков подписей и дело, может быть, и пошло бы на лад. Да вот беда, и этот вариант для Кулагина не подошел. То ли не хочет вице-спикер тратить свои личные сбережения на избирательную кампанию, толь «любовь» избирателей к Кулагину столь высока и глубока, что даже за деньги никто не хочет его поддерживать.

Нет у нас ответа на эти вопросы, да у Кулагина их тоже нет. Но если нам всё равно и за процессом мы наблюдаем, исключительно ради любви к искусству, то для вице-спикера, это вопрос его выживания в особо опасной городской среде.

Пролетит мимо стен Заксобрания Кулагин, да и начнут к нему наведываться служивые люди, да задавать разные вопросы о том, что нажито непосильным трудом. С таким-то раскладом и до сумы недалеко. А ведь может быть и хуже, и намного хуже.

Что делает русский человек, когда все друзья, близкие и знакомые от него отвернулись? Обращается к Богу. Вот и Кулагин, поняв, что никакой надежды на избирателей нет, решил обратиться… нет, ни к Богу, а к служителям.

Ведь, Бог-то начнёт задавать вопросы разные, что мол, как, да почему. С такой позицией, лучше уж сразу сдаться служивым людям.

А служители церкви, люди понятливые, в делах такого рода осведомленные, и ресурсом человеческим обладающие.

Вот и стали приходить прихожанам Свято-Вознесенского храма, что на Северной стороне нашего славного города, сообщения следующего содержания:

«Нужна помощь нашему прихожанину Александру Андреевичу Кулагину. Человек реально много делает для города и всей Северной стороны. Чтобы А.А. продолжил трудиться дальше нужно всего 1000 подписей».

А дальше прихожан просят прийти с паспортом в храм, чтобы подписаться за выдвижение Кулагина в депутаты, дабы вице-спикер продолжил свою работу по несению людям добра, счастья и радости.

Надо сказать, что времена-то теперь другие стали. Светские, секуляризированные, все какие-то непонятные, с нездоровым влиянием. Раньше-то оно по-другому было. Поэтому, в свете, этих самых, светских времен, окаянных, чёрт бы их подрал, к несогласным поставить подпись за вице-спикера, репрессии обещают не применять.

К причастию допускать будут! А ведь раньше за такое, раз-два и на Соловки, или того похуже…

Тяжёл нынче крест, несомый депутатом Заксобрания. Ибо одно дело, бумаги там сочинять всякие с рейтингами своими, а другое дело какую-то тысчонку подписей собрать на своем же округе, где тебя, ни то что собака, а избиратели родные, не узнают. Это, как говорится, две большие разницы.

Вот и представляется нам такая картинка, как некий депутат, сидит на паперти у церкви и жалостливо так лепечет: «Подпишите, православные, листы избирательные, Христа ради. Обязуюсь работать на ваше благо в следующем составе парламента, не так как раньше, но совсем по-другому, ответственно».

Вот только народ наш, калач тертый и недаром говорит: «На Бога надейся, а сам не плошай».