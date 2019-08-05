Подробности гибели спортсменок в Севастополе

Друзья погибших в Крыму чемпионки и вице-чемпионки мира по кикбоксингу Фатимы Жагуповой и Элины Гисмеевой рассказывают журналистам, что произошло в Севастополе в роковой для девушек день.

Подруга семьи Жагуповых в беседе с корреспондентами телеканала «360» рассказала, что Фатима должна была в понедельник прилететь к ребёнку в Нальчик. Сын находился у бабушки, пока спортсменка ездила на сборы.

Фатима Жагупова и Элина Гисмеева

«У нее сын, три года скоро будет», — сказала женщина, добавив, что мать Фатимы уже вылетела в Крым.

С её слов, чемпионка мира по кикбоксингу старалась лишний раз не лезть в воду, поскольку плавала не слишком хорошо.

«Спасать, видимо, бросилась… не получилось», — сказала подруга семьи погибшей.

Вместе с Жагуповой на сборах находилась кикбоксер Анна Поскребышева. С Фатимой спортсменка жила в одной комнате. Она подтвердила, что девушка хотела спасти подругу.

«Фатима попыталась ее вытащить, и у нее не получилось. Их накрыло волной и утащило в море. Побежали их ребята спасать с веревками, (девушки) не успели зацепиться. Вызвали сотрудников МЧС, они по приезду увидели одно тело. Достать его не смогли, потому что был шторм… Утром море успокоилось. Сначала нашли Элину, через полчаса — Фатиму», — сказала Поскребышева.

Гибель своих коллег она не видела, так как вернулась в Москву на день раньше.

О Жагуповой спортсменка отозвалась как о «прекрасном человеке», который всегда приходил на помощь и оказывал поддержку.





Понедельник, 5 августа 2019 г. 1317

Источник: Портал Информер