Подробности жестокой расправы депутата над женой на глазах детей

Возвратившийся с рыбалки депутат-единоросс застал свою молодую жену в постели с любовником. Чуть позже началась ссора, в конце которой депутат застрелил супругу из ружья. Об этом информирует “Ридус”.

Ревнивец уже задержан полицией, а СК возбудил уголовное дело по факту убийства – по статье 105 УК РФ.

Как пишут челябинские СМИ, речь идет о 51-летнем Азате Зарипове из «Единой России», который в ночь на 21 августа совершил несколько выстрелов в свою супругу. У семейной пары было трое детей.

РЕН ТВ сообщает, что ссора произошла, когда муж вернулся домой и увидел грязную посуду в раковине. Количество приборов говорило о том, что ужинали два человека. Возник конфликт, в ходе которого депутат убил Елену, после чего сам вызвал скорую и полицию. Пострадавшая была доставлена в больницу, но врачи не смогли ее спасти.

Елена Зарипова

“Азат Зарипов — человек с большой буквы и врач от Бога. К ногам молодой жены было все — достаток, любовь и все, что может пожелать женщина”, – рассказала знакомая пары.

У Елены Зариповой остались трое детей — одиннадцатилетний сын, а также семилетняя и трехлетняя дочери.

На ее странице в соцсети стоял статус: “У меня все замечательно! А как может быть еще лучше?”.

Справка:

Зарипов Азат Алфитович родился 24 октября 1968 года. Будучи депутатом руководил комиссией по социальной политике. Должность главврача МУЗ «Городская больница» Локомотивного получил после того, как несколько лет работал в ней же заведующим терапевтическим отделением. По информации местных СМИ, Зарипов был женат дважды.





Среда, 21 августа 2019 г. 1822

Источник: Портал Информер