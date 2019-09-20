Подробности расстрела и ограбления инкасаторов в Крыму

Мыпродолжаем цикл публикаций, посвященных самым одиозным фигурам, компаниям и событиям украинского прошлого Севастополя и всего Крыма.

Трагические события в Крыму, произошедшие в ноябре 1974 года неподалёку от колхоза им. XXII партсъезда села Вилино Бахчисарайского района, вошли в историю преступлений, совершённых в СССР, отдельным и особым эпизодом.

Особенности этого преступления, будоражащего умы и по сей день, состояли не только в том, что преступление не было раскрыто, но и по причине отсутствия публично озвученной со стороны следствия основной версии о возможных исполнителях двойного убийства.

И ещё тем, что украденные деньги так нигде и не «всплыли».

В СССР информация о любых происшествиях с человеческими жертвами: техногенных катастрофах, стихийных бедствиях, крупных авариях на ж/д транспорте или Аэрофлоте, разбойных нападениях, бандитизме и так далее максимально плотно закрывалась от общества и не становилась широко обсуждаемой в средствах массовой информации темой.

Самым массовым источником информации в СССР были газеты, которым дозволялось освещать подобные события в строго цензурированных рамках предоставленных компетентными органами сведений – от сих и до сих.

Интернет-форумов тогда не было по причине отсутствия интернета, обмен мнениями происходил, чаще всего, на кухнях в узком кругу близких и знакомых.

Из того же, что было опубликовано и стало достоянием широких масс для кухонных разговоров, события развивались так.

Ноября члены колхоза им. XXII партсъезда села Вилина Бахчисарайского района ждали с нетерпением. В то время была хорошая традиция: после сбора и сдачи урожая каждому труженику давали премию и выплачивали по нескольку окладов сразу, поэтому сумма выходила приличная.

Да и самих колхозников в Вилине тоже насчитывалось немало — это село и до сих пор считается одним из самых больших в Крыму (второе — с. Емельяновка Нижнегорского района). Руководство после недолгих подсчетов остановилось на сумме в полмиллиона рублей для выплаты зарплат и премий. Тут же в Сбербанк за деньгами отправили кассира в сопровождении водителя грузовой машины ГАЗ-52.

Был понедельник 10 ноября 1974. Как припоминали позже работники конторы, в то утро ГАЗ-51 заводили добрых полтора часа — машина не хотела ехать. То ли по этой, то ли по другой причине водитель Салин Виктор Михайлович сильно нервничал и был неадекватен: он то предлагал перенести поездку на другой день, то вдруг требовал предоставить другой транспорт.

В итоге ГАЗ-51 (или, как его прозывают в народе, «летучка») перестал капризничать и таки завелся. Однако проблемы продолжились уже в банке при получении денег. Оказалось, что необходимой суммы после выходных нет, и на руки кассиру Сурвизовой Лидии Аркадьевне выдали только около 130 тысяч рублей. Женщина сложила деньги в хозяйственную сумку и села в машину.

Ситуация была обычная и рутинная – кассирша неоднократно точно также возила деньги.

Впрочем, подобная практика была широко распространена не только в колхозной среде, но и в городской. Кассиры предприятий или различных учреждений порой возили из банка крупные суммы зарплатных денег сотрудников точно также в сумках и вообще на общественном транспорте – в трамваях или троллейбусах.

Причём в день выплат в операционном зале банка собиралось много кассиров, предоставивших сопроводительные документы в одно из регистрационных окошек, и далее они ожидали на стульчиках, когда их вызовут к другому окошку получить деньги.

Иногда кассира кто-то с предприятия сопровождал, иногда – нет. Порой кассиры с крупными суммами казённых наличных заходили в магазины, чтобы купить что-то в семью на вечер из своих личных денег, – а чего время зря терять и спешить обратно!.., – и только потом отравлялись на работу, мотивируя задержку – если спрашивали, чего так долго? – очередью в банке.

Времена были такие. На современный взгляд – просто странные и удивительные!

Но тогда в СССР никакого разгула бандитизма «а-ля Чикаго» или «лихих 90-х» эпохи перестройки – не было и в помине.

Однако машина с деньгами в Вилино не доехала. На просёлочной дороге в стороне от трассы, по которой путь был до Вилино короче, машину обнаружили водитель молоковоза и студент, которого молоковоз подобрал на трассе, и мимо которого буквально перед этим проехал тот самый «ГАЗ-51». Интервал времени, со слов студента, между тем как его не подхватил «ГАЗ-51», а подхватил молоковоз – составлял чуть более 10 минут.

Грузовик с будкой стоял немного поперёк дороги, двигатель грузовика – со слов студента и водителя молоковоза – работал.

Схема осмотра места преступления

На дорогое лежал труп женщины (по красной стрелке), а в кабине – труп водителя

Пустая хозяйственная сумка (по зелёной стрелке фото 3), в которой женщина везла деньги – пустая валялась на обочине.

Водитель был убит одним выстрелом прямо через дверцу кабины, женщина – тремя выстрелами в спину. В качестве орудия убийства использовался немецкий пистолет времён Великой Отечественной войны «парабеллум» или «P08, Parabellum, Borchardt-Luger». На фотографии из дела пейзаж по обе стороны дороги, где разыгралась трагедия, представляет собой открытую степную пересечённую местность, где видно и слышно далеко.

Из показаний студента и водителя молоковоза следовало, что догнали они «ГАЗ-51» минут через десять, но никаких людей не видели: ни рядом с машиной, ни где-то в стороне. Студент, кроме того упоминал, что незадолго до преступления видел некую белую «Волгу» и грузовой автомобиль «Урал ЗИС-355», а ещё какие-то очевидцы рассказывали про мелькнувших где-то в степи людей в милицейской форме…

Началось расследование.

Отрабатывались абсолютно все версии, вплоть до экзотической в виде скрывающейся ещё(!) с войны(!) в лесах Крыма гитлеровской диверсионной группы, члены которой прекрасно владеют русским языком.

Главными свидетелями выступали студент и водитель молоковоза, вызвавший на место преступления милицию. Но результатов расследования не было.

Время налёта – если исходить из показаний студента и водителя молоковоза – составляло 3-5 минут. Но никаких машин на пустой дороге и никаких людей в степи они не видели.

Следствие ничего не раскрыло. Хотя отработало все белые «Волги» и все «Уралы». Однако не были обнаружены убивавшие водителя и кассира похитители денег.

Не были найдены деньги напрямую, да и косвенно они себя нигде не проявили.

Ровным счётом ничего. Тупик. И само раследование – стало «глухарём».

Здесь необходимо внести ясность, особенно для поколений, родившихся и выросших после СССР и не знающих особенностей той советской жизни.

В СССР все законопослушные граждане жили на зарплату и нетрудовые доходы не были массово распространены.

Зарплата в 200 рублей считалась высокой. Обычная же была от 80 до 130 рублей в месяц. Легковая машина «Жигули» – вожделенная мечта многих советских семей – стоила от 4 000 до 6 000 рублей, в зависимости от марки. Иные так называемые «крупные покупки», как то: мебель, холодильник, телевизор большинство граждан совершили в рассрочку. Часть суммы вносилась сразу, а оставшаяся часть делилась на месячные проценты сроком от года до трёх лет, эти деньги высчитывались прямо из зарплаты.

Проценты на рассрочку и сроки выплаты определялись по справке о зарплате с места основной работы. Рассрочку, впрочем, разрешалось гасить и раньше окончательного срока выплат. Всё было под тотальным контролем, особенно в сфере финансов.

Хорошо можно было заработать в регионах Крайнего Севера или Дальнего Востока, как тогда говорили – поехать за «длинным рублём». Но в любом случае граждане СССР массово не шиковали, все жили в понятных и прозрачных для окружающих границах своих расходов и доходов. Любое проявление наличия в руках у кого бы то ни было денежной массы в чрезмерных тратах от понятного уровня дохода гражданина – сразу бросалось в глаза. В том числе, и представителям правоохранительных органов. То есть большие и нетрудовые (преступным или иным путём заработанные) деньги в СССР законным путём было потратить весьма и весьма проблематично. Жизнь, как тогда говорили, «не по средствам» – тут же привлекала внимание всех: от соседей до участковых милиционеров.

И бралась под контроль.

Но ни у кого, как из числа подозреваемых, так и из числа жителей Вилино и Крыма, сотрудников банка или чиновников, партийных и хозяйственных руководителей и так далее – не было зафиксировано изменения потребительского уровня жизни. Никто не стал вдруг крупно гулять в ресторанах или сорить деньгами направо и налево.

Деньги словно провалились в небытие. И деньги по тем временам – просто огромные!

Если 1 доллар США тогда стоил 75 копеек, то сумма в 130 000 советских рублей «тянула» почти на 175 000 долларов. Хотя доллары тогда никому не были нужны, многие их в глаза никогда не видели, но мы сейчас говорим просто о «порядке цифр».

И сейчас 175 000 «зелени» – приличная сумма.

Теперь немного для понимания «порядка цифр».

Коробка спичек стоила 1 копейку. Билет на проезд в трамвае – 3 копейки, в троллейбусе – 4 копейки, в автобусе – 5 копеек. Буханка белого хлеба стоила от 18 до 24 копеек – в зависимости от сортности, а каравай из отборной муки – 36 копеек. На 40 рублей месячной студенческой стипендии можно было прожить

На ТАКСИ из Симферополя до Севастополя можно было доехать за 3 рубля с пассажира при полной загрузке машины, то есть 4 человек.

130 000 рублей тогда – это было очень много!

Но деньги «не всплыли».

Да и выехать за границу в СССР было крайне сложно и хлопотно. Тем более что и не всем это можно было сделать по особым условиям работы под грифами различных допусков к «государственной тайне».

Следствие – официально – зашло в тупик и стало «висяком»: ни преступников, ни денег… Как говорится: дело ясное, что дело тёмное.

Нераскрытое преступление даёт повод и по сей день для циркуляции разнообразных версий, домыслов, слухов, предположений и рассказов «знающих людей» о том, как оно там было.

Говорили, что в преступной среде – и не только Крыма – не был зафиксирован единовременный вброс в обращение крупной суммы, никто из «блатных», как местных, так и общесоюзных не «подписался под темой». Как и не было в этой среде вообще никаких разговоров или «ветерка» о причастности кого-то «из своих» к этой «мокрухе», не пожелавших затем делиться «с обществом».

Скорее всего, «блатные» были заинтересованы не менее милиции найти «залётных фраеров» и экспроприировать экспроприированное. Но не нашли и они… Говорили, что причастными к грабежу являются сами погибшие водитель и кассир, и их потом просто устранили, как ненужных свидетелей… Говорили и говорят, что сумка с деньгами до сих пор лежит где-то в тайнике в Крыму…

И ещё отмечали, что всё произошло спонтанно и словно в два этапа. Сначала водитель «ГАЗ-51» остановил машину, силой забрал деньги и, угрожая женщине, переложил их в свою сумку. Действовал ли он по личной инициативе и что его «перемкнуло» или его где-то ждали сообщники – уже не узнать. Расследование показало, что перед выездом в тот злополучный рейс водитель сильно нервничал, на что обратили внимание…

Тут вмешался молоковоз.

Женщина кассир выскочила из кабины и бросилась к остановившемуся молоковозу, крича, что её грабят и убивают. У водителя молоковоза было оружие, которое он всегда таскал с собой в поездках – тот самый «парабеллум». Своеобразное эхо войны, как сказал один из персонажей фильма «Брат два».

Водитель «ГАЗ-51» решил «рвануть» с места. Когда выяснилось о чём и о каких деньгах идёт речь, уже водитель молоковоза на эмоциях и адреналине – стреляет в водителя «ГАЗ-51». Убеждается в том, что тот мёртв, вытаскивает сумку с деньгами и…, принимает решение, которое почувствовала женщина. Она бросается бежать, – но от пули с близкого расстояния далеко не убежишь. Студент пребывает статистом в ступоре. Из которого его выводит водитель молоковоза не выстрелом, а угрозой, что если тот расколется, то пойдёт соучастникам разбойного нападения с двумя трупами. В это время – это высшая мера, расстрел.

А так они деньги потом поделят и разбегутся.

Двоим же и совершенно незнакомым друг с другом людям, случайно встретившимся на дорогое, как свидетелям поверят без всяких подозрений.

Психологически расчёт был точен. Их никто, как возможных преступников даже в качестве одной из рабочих версий, и не рассматривал. А лишь в качестве основных свидетелей.

Тогда сотовой связи и мобилок не было. Чтобы вызвать по телефону милицию, к этому самому телефону надо было ещё добраться. Ближайший был как раз в Вилино. Туда уже подельники – студент и водитель молоковоза – и отправились, утрясая в пути, что и как будут говорить. Где-то по дороге спрятали и сумку (а потом ещё раз её перепрятали в какой-нибудь пещерке подальше от Вилино), также предварительно договорившись, что сразу деньги не возьмут, – а вдруг переписаны номера купюр?!.., а сделают это через несколько лет, когда всё затихнет и забудется. Они ведь не знали, что номера купюр в банке не переписали!

Но связь между собой будут поддерживать, так как здоровье одного было гарантом здоровья другого, оберегая от явки с повинной. Особенно студента. А дальше что-то пошло не так… С сумкой… То ли мыши в труху бумагу денег перетёрли, то ли в сильный дождь сумку куда-то смыло, засосало, уволокло. Или произошёл сдвиг почвы, оползень, обрушение свода пещеры.

Мало ли что ещё могло произойти?

Кстати, в 1977 году в Румынии было очень сильное землетрясение, отголоски которого заметно ощущались и в Крыму – в разных его частях по-разному.

Вот потому: ни денег, ни преступников. Да и «свидетели» никого из «других» людей вокруг не видели. Мол, подъехали, а тут такое!.. И никого в степи не заметили убегающего. Загадка… Говорили, что в преступлении были замешаны сотрудники МВД по «наводке» кого-то из банковских служащих, где выдавались деньги. Форма же сотрудников милиции и их требование остановить машину в СССР выполнялось неукоснительно всеми, кто ладил с законом.

Остановили, постреляли, деньги взяли… Версия об участии милиционеров муссировалась особенно упорно. Конечно, представляется правдоподобным, что остановить машину с деньгами могли только милиционеры, другим людям водитель бы даже не затормозил. У них вполне мог быть «Парабеллум». Оказывается, в то время это оружие даже выдавалось некторым сотрудникам в качестве табельного.

Некоторые сотрудники Бахчисарайского РОВД, попавшие под особое подозрение пострадали особенно чувствительно. Один отсидел под стражей несколько месяцев из-за того, что у него была обнаружена незарегистрированная малопулька, другой был вообще похищен сотрудниками КГБ, которые взялись за это дело, видимо по указке из Москвы, где также не доверяли крымской милиции.

В фильме «Крымское дело» утверждается, что КГБ похитило зам. начальника РОВД, после этого его никто больше не видел. Думается, что здесь журналисты перегнули палку. Похищение зам. начальника РОВД было бы не менее резонансным преступлением, чем само разбойное нападение и хищение в особо крупных размерах. Даже спустя несколько лет расследование возобновлялось в связи с тем, появлялась свежая “подозрительная” информация.

Когда через МВД СССР в Крым поступили сведения о том, что в г. Бийске Алтайского края задержан ранее судимый бывший житель с. Вилино с 63 тыс. руб., все вздохнули с облегчением: наконец-то раскрыли!

Знаменитый симферопольский розыскник Борис Бабюк (1948 г.р.) вылетел в далекий сибирский город и с удивлением узнал, что задержанный отпущен на свободу и никаких денег у него нет. Задержав его вновь по месту жительства и конвоировав в Крым, милиционеры узнали, что их земляк просто «слышал звон» про Вилинское ограбление и ради бахвальства преставился своему окружению очень крутым жуликом и богатым человеком. Другой сибиряк-тюменец Николай Косицин попал под подозрение после того, как пытался приобрести в Массандре большую партию коллекционных вин. Но и это был ложный след.

Симферопольский розыскник Борис Бабюк

Большая надежда на то, что такая сумма денег, где – нибудь , да всплывет – не подтвердилась. Правоохранительным органам не были известны даже номера купюр. Журналист Ю. Исрафилова несколько раз в своих статьях упоминает мудреную фразу «украденные денежные купюры были пронумерованы нефиксированными номерами». Это значит, что среди похищенных денег не было новых купюр, поступивших с фабрики Гознака. Поэтому отследить их дальнейшее движение не представлялось возможным.

В далёком приближении – но всё-таки! – итог расследования «вилинского разбоя» чем-то схож с расследованием трагедии туристов «группы Дятлова» – представители власти, на то уполномоченные, на широкую общественность озвучили, что: ничего не увидели, никого и ничего объясняющего истинные причины трагедии туристической группы не нашли, ничего не поняли и ничего не знают, а списали всё произошедшее с молодыми людьми на «обстоятельства непреодолимой силы».

Может быть.

А может – и нет: и силы известны, и обстоятельства, и исполнители, как в деле «группы Дятлова», так и в «вилинском разбое»…

Может не время озвучивать? Может ещё что…

У власти всегда – и тогда и сейчас – во всём свои резоны.

А уголовное дело 1974 года об ограблении инкассаторской машины в Бахчисарайском районе, которое так и не было раскрыто, остается скандально-загадочным и по сей день.

Мы хотим пригласить уважаемых читателей “ИНФОРМЕРа” принять участие в расследовании. Пресловутая тайна следствия вот уже 45 лет ни к чему по этому делу ни привела. Попробуйте и вы ещё раз проанализировать обстоятельства дела и выдвинуть версии по делу. Не стесняйтесь того, что Вы никогда этим профессионально не занимались.

Метод, который мы советуем Вам использовать при выдвижении версий, – это рефлексия. Суть его заключается в том, что вы пытаетесь поставить себя на место преступника, мыслить его мыслями и действовать его поступками.

А теперь подумайте:

Как могло случиться, что гипотетический преступник, одетый в милицейскую форму смог затормозить автомобиль, таким образом, что тот остановился посреди дороги (СМ. ФОТО 2 И 3) в трех метрах от обочины прямо у осевой, да еще под углом? Вспомните как вы останавливаете автомобиль по требованию ГАИ – аккуратно и без всяких нарушений.

Почему преступник в милицейской форме (если он был действительно в ней) не дождался пока водитель откроет ему дверь, а начал стрелять прямо через неё? А может все-таки, водителя остановил не милиционер, а кто-то другой, грубо подрезав или вообще перегородив дорогу своим транспортным средством? А не была ли организована остановка другим более экстравагонтным способом. Помните фильм «Мираж»,(кстати снимавшийся в Крыму), где преступники, чтобы остановить инкассаторов инсценировали целое ДТП, с горящей автомашиной и блондинкой без сознания на проезжей части?

Не было ли это нападение спонтанным? Ведь ни кассир, ни шофер, ни финансисты заранее не знали, об это банковской операции.

Много ли времени можно было запланировать на нападение, если уже через несколько минут преступление было обнаружено попуткой? Или все-таки на стороне преступников был Его Величество Случай.

Случайно ли совпадение Дня милиции с днем нападения?

Высказывайте Ваши соображения в комментариях к статье. Возможно мы совместно раскроем самое резонансное преступление времён СССР.

Источник: Портал Информер